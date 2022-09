Nei giorni scorsi, Disney ha pubblicato il calendario dei nuovi film in uscita nelle sale nel corso dei prossimi anni. Nonostante i tanti annunci, tra cui spiccano il remake in live action di Biancaneve, Inside Out 2, e Mufasa, manca però il film legato al franchise di Star Wars.

Infatti, proprio Disney aveva annunciato che la saga creata da George Lucas sarebbe tornata sul grande schermo con Rogue Squadron. L’annuncio aveva fatto impazzire i fan considerando che i vertici dell’azienda avevano condiviso anche un primo teaser e la possibile data di uscita fissata per il 22 dicembre 2023.

Tuttavia, secondo alcune informazioni rivelate da Variety sembrerebbe che il progetto sia stato messo in pausa. Al momento non è chiaro se il nuovo film di Star Wars vedrà mai la luce e se si tratti solo di uno stop momentaneo.

È dal 2019 che per la saga di Star Wars non escono più film al cinema e anche il progetto Rogue Squadron sembra destinato al fallimento

L’unica certezza che abbiamo è che Rogue Squadron non è più previsto nella timeline ufficiale delle nuove uscite Disney. Inoltre, pur volendo sperare in un annuncio a sorpresa, è molto difficile che l’impresa si possa compiere.

Per una uscita nelle sale a Dicembre, pur iniziando immediatamente le fare di produzione, mancherebbero i tempi tecnici per registrare e montare il film. Inoltre, non si potrebbero effettuare i necessari lavori di post-produzione e avere il tempo per eventuali reshoot.

I motivi che hanno portato a questa decisione non sono chiari, ma fonte vicine all’azienda indicano che ci siano state divergenze creative tra la regista Patty Jenkins e la produzione. Inoltre, la regista ha scelto di concentrarsi su altri progetti tra cui Wonder Woman 3.

Purtroppo non si hanno ulteriori informazioni a disposizione. La saga di Star Wars attende ancora un film dopo l’uscita nelle sale del controverso Episodio IX: L’Ascesa di Skywalker e probabilmente bisognerà attendere ancora.