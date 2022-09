Oggi Google lancia tre nuovi miglioramenti ai suoi servizi e prodotti di viaggio, il primo dei quali consente agli utenti di cercare e acquistare i biglietti del treno direttamente dall’interfaccia di ricerca.

Ad esempio, la ricerca di ‘treni da Berlino a Vienna’ comporterà la visualizzazione di un modulo ‘Treni per Vienna’ che include un selettore di data e ora. Questo elenco specifica la compagnia di trasporto, gli orari di partenza e di arrivo, il tempo di viaggio totale e suddivide il viaggio in opzioni dirette e indirette. Inoltre, Google evidenzierà ‘Prezzi bassi’ con un tocco che include un ‘link diretto per completare la prenotazione sul sito Web del partner’.

Google estenderà la funzione a più paesi

A partire da oggi, questo sarà disponibile in ‘alcune nazioni’, che includeranno, tra le altre, Germania, Spagna, Italia e Giappone. La Ricerca Google si ‘estenderà ad altre località mentre interagiamo con altri fornitori di treni’ e la società inizierà molto presto a testare un servizio di biglietti dell’autobus per i viaggi interstatali.

Nel frattempo, Google Voli includerà presto un nuovo filtro per le emissioni che darà agli utenti la possibilità di selezionare ‘Qualsiasi’ o ‘Solo a basse emissioni’. La frase ‘relativo alla media per viaggi come questi’ lo descrive. Unisce gli sforzi già in corso in Google Maps per ottimizzare percorsi ecocompatibili e veicoli elettrici (EV).

Un nuovo filtro denominato ‘Eco-certificato’ può essere trovato nella sezione hotel del motore di ricerca google.com/travel. ‘per iniziare a importare il proprio database di hotel eco-certificati’, Google sta lavorando direttamente con il Green Building Council degli Stati Uniti (noto per le valutazioni LEED), nonché con il Global Sustainable Tourism Council.