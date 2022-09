Deathloop, un fantastico puzzle game a ciclo temporale e sparatutto in prima persona, è ora disponibile su Xbox. Il gioco più recente di Arkane Lyon era stato precedentemente un’esclusiva per PlayStation 5 (era disponibile anche su PC). Tuttavia, ad oggi, è riproducibile su Xbox Series X/S tramite Xbox Game Pass, nonché su Xbox One, tablet, telefoni e browser desktop tramite cloud gaming. I clienti di PC Game Pass possono anche provarlo gratuitamente sulle loro apparecchiature di gioco. Inoltre, come parte della loro iscrizione, gli utenti PS Plus Extra e Premium ora hanno accesso a Deathloop su PS5.

Non è inaspettato che Deathloop sia arrivato su Xbox Game Pass dopo la scadenza del periodo di esclusiva per PS5. Dopo aver completato l’acquisizione di ZeniMax Media, Microsoft ha acquisito Arkane Lyon e l’editore Bethesda Softworks e ha rispettato gli impegni di esclusività di Sony per Deathloop e Ghostwire: Tokyo.

Deathloop può essere già giocato su console Xbox

Nel frattempo, Arkane ha rilasciato Goldenloop, un aggiornamento gratuito di Deathloop. Introduce il matchmaking multipiattaforma giocatore contro giocatore, nonché i salvataggi incrociati tra Xbox e PC. Fuga è una nuova abilità che utilizza un missile per rallentare e confondere i nemici, rendendoli temporaneamente innocui. Ci sono quattro potenziamenti Fuga da trovare, incluso uno che ti consente di usare il proiettile come mina di prossimità di superficie. Anche l’abilità Masquerade di Julianna è stata migliorata.

L’arma del prototipo Halps sarà disponibile per i giocatori. Questa è una pistola in stile laser con un raggio che può rimbalzare su torrette e telecamere di sorveglianza, permettendoti di attaccare gli avversari da angolazioni inaspettate con colpi di sponda. Il Paint-Bomber è un nuovo avversario che ti caricherà con bombe piene di vernice legate alla schiena.

Microsoft ha svelato altri titoli che sarebbero stati aggiunti a Game Pass nelle settimane successive. Hardspace: Shipbreaker, un puzzle game in cui fai a pezzi vecchie astronavi per il recupero, è uno di questi. Ora è accessibile per Xbox Series X/S e il cloud. Slime Rancher 2 sarà disponibile su Game Pass su PC, Series X/S e Xbox Cloud Gaming il 22 settembre. Valheim, il popolare titolo di sopravvivenza, sarà disponibile su PC Game Pass il 29 settembre, prima di una versione per console pianificata.