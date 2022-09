Per gli utenti di dispositivi mobile e browser, YouTube sta iniziando a implementare nuovi aggiornamenti grafici nelle aree intorno alle sue pagine video. Secondo 9to5Google, i nuovi pulsanti a forma di pillola e gli elementi arrotondati dell’interfaccia utente sono i punti salienti di queste nuove modifiche al design per Android, iOS e il Web. Le icone pollice su e pollice giù sono combinate in un’unica pillola per dispositivi mobile, ma con una linea separata tra le due icone. Condividi, Crea (per Shorts) e Scarica hanno tutti ricevuto lo stesso nuovo aggiornamento dell’icona.

9to5 menziona anche la ‘Modalità ambiente’ prevista da YouTube, che consente ai colori del video di fluire nell’area intorno al lettore e può essere attivata nelle impostazioni del video tramite l’icona a forma di ingranaggio. Sui dispositivi mobile si nota il riarrangiamento di alcune parti. YouTube ha inserito il nome del canale tra il titolo del video e i pulsanti interattivi come Mi piace o Non mi piace. Sotto l’elenco di pulsanti a scorrimento laterale viene visualizzata una grafica appena rivista per il commento in alto di un video.

YouTube sta puntando molto sulla sua piattaforma

Questi nuovi pulsanti a forma di pillola sono stati progettati per risaltare maggiormente rispetto alla vecchia versione, che aveva tutto sbiadito in secondo piano. YouTube ha aggiunto uno sfondo alle sue nuove icone arrotondate in questo aggiornamento, facendole apparire fuori dallo schermo indipendentemente dal fatto che tu stia utilizzando un tema chiaro o scuro. Questo nuovo accattivante aggiornamento è visibile anche nella nota in alto di un video, che ora è molto più prominente e segue il concetto di bordo arrotondato degli altri pulsanti.

Gli utenti Web riceveranno gli stessi aggiornamenti visivi degli utenti mobile. Sembra inoltre che la descrizione del video sia diventata visivamente più accattivante per gli spettatori del browser. Sono stati brevemente citati anche gli elementi della pagina sulla versione web di YouTube. Alcune funzioni, come il nome del canale e i pulsanti della pagina, sono presentate interamente all’interno di un unico spazio orizzontale, dando l’impressione che tutto sia più compatto.

Questa non è l’unica modifica che potrebbe influire sugli spettatori di YouTube mobile. YouTube ha testato una nuova scheda ‘Esplora’, che potrebbe eventualmente sostituire la pagina Esplora separata con un cassetto di navigazione. Potrebbe essere notevolmente più semplice del layout esistente, consentendo alle persone di affrontare argomenti diversi più rapidamente.