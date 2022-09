Secondo l’ultima perdita di scheda grafica del Team Green, Nvidia potrebbe lavorare su una nuova versione della GeForce RTX 3070 Ti. Questo è stato rivelato su Twitter dal noto leaker harukaze5719, che ha scoperto un nuovo modello Gigabyte RTX 3070 Ti elencato con la EEC (Commissione economica eurasiatica).

Ce n’è uno per una ‘GV-N307T GAMING OC ST-16GD’, che si traduce in una scheda grafica Gigabyte RTX 3070 Ti Gaming OC con 16 GB di VRAM, tra una serie di elenchi per altre schede. Come forse saprai, l’attuale edizione RTX 3070 Ti è limitata a 8 GB di RAM video, la stessa dell’RTX 3070, quindi questo potenziale aggiornamento sulla scheda grafica è il doppio, un significativo miglioramento della memoria.

Nvidia RTX 3070 Ti potrebbe aggiornarsi molto presto

È interessante notare che Gigabyte aveva depositato una versione RTX 3070 Ti da 16 GB presso la CEE all’inizio dell’anno. Quel precedente deposito della CEE dimostra perché dovremmo sempre essere sospettosi di perdite come questa. Anche se un modello di scheda grafica emerge alla EEC – cosa che di solito accade quando un prodotto sta per essere rilasciato – non garantisce che arriverà sugli scaffali. A volte vengono depositati documenti speculativi presso l’organizzazione, voci segnaposto che non si concretizzano mai, come abbiamo osservato con il precedente 3070 Ti 16GB di Gigabyte.

Ciò non significa che questa volta non accadrà, e il ‘ma’ chiave qui è che abbiamo recentemente sentito parlare di un aggiornamento dell’RTX 3070 Ti che utilizza la GPU GA102 (il chip di fascia alta che alimenta il RTX 3080 e 3090) anziché il GA104 che alimenta l’RTX 3070 Ti in questo momento.