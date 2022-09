Nel corso delle ultime ore l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha sganciato una vera e propria bomba. Ha infatti reso disponibile all’attivazione per alcuni già clienti una nuova offerta di rete mobile pazzesca che include addirittura 300 GB di traffico dati ad un costo sempre contenuto.

Very Mobile continua a sorprendere e lancia una nuova offerta con 300 GB

Very Mobile continua a sorprendere tutta la concorrenza e non solo. Come già accennato in apertura, infatti, ha lanciato una nuova offerta di rete mobile. Nello specifico, si tratta dell’offerta denominata Very 9,99 300 GB. Un’offerta senza ombra di dubbio sensazionale.

Ad un costo contenuto di 9,99 euro al mese, infatti, gli utenti potranno avere a disposizione un quantitativo esagerato di traffico dati. Si tratta infatti di addirittura 300 GB, da sfruttare con la connettività 4G e con una velocità massima di 30 Mbps in download e fino a 30 Mbps in upload.

Come sempre, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. L’offerta include anche i servizi di reperibilità Ti Ho Cercato e Ring Me. Vi ricordiamo che potranno attivare la nuova offerta Very 9,99 300 GB tutti i già clienti che possiedono un’offerta con un minor quantitativo di giga per navigare.

Insomma, in questi ultimi giorni Very Mobile si sta dando da fare per sorprendere la concorrenza proponendo tante iniziative di rilievo. Tra le altre iniziative da poco disponibili ricordiamo ad esempio Porta un Amico in Very, che permette di ricevere fino a 100 euro di ricariche in omaggio.