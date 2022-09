L’operatore telefonico virtuale Very Mobile continua a stupire la concorrenza grazie alle sue iniziative davvero interessanti. Una delle ultime arrivate, in particolare, è davvero allettante. Portando alcuni amici a passare all’operatore sarà infatti possibile ricevere delle ricariche in omaggio fino ad addirittura 100 euro.

Porta un amico in Very Mobile: fino a 100 euro di ricariche in omaggio

Con l’operatore telefonico virtuale Very Mobile sarà possibile ricevere delle ricariche in omaggio. In particolare, grazie all’iniziativa Porta un Amico in Very si potrà infatti ricevere ogni volta senza alcun costo una ricarica telefonica. I beneficiari di queste ricariche in omaggio saranno sia i già clienti sia i nuovi clienti invitati.

Le ricariche in questione sono gratuite e saranno utilizzabili per pagare il rinnovo mensile della propria offerta. C’è anche un extra. Una volta raggiunte 10 ricariche in omaggio, il cliente che ha invitato amici e parenti a passare a Very Mobile riceverà in aggiunta una ulteriore ricarica di 50 euro come Super Bonus.

L’iniziativa Porta un amico in Very era disponibile fino alla giornata di ieri 17 settembre 2022. Tuttavia, l’operatore ha deciso di prorogare la sua disponibilità fino al prossimo 21 novembre 2022. Vi ricordiamo che da qualche giorno l’operatore sta invitando alcuni ex clienti WindTre ad attivare un’offerta mobile molto conveniente con inclusi ben 100 GB di traffico dati con connettività fino al 4G. Oltre a questo, l’offerta include sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri, il tutto ad un costo mensile di 5,99 euro al mese.