I film del venerdì sera sono un rituale settimanale, ma invece di parteciparvi questa settimana, gli utenti di WhatsApp sono stati invitati a dare una sbirciatina a una funzione in arrivo. Viene chiamato ‘Naija Odyssey’ e sull’immagine utilizzata per scopi promozionali è stampata un’insolita scritta ‘Un film di WhatsApp’.

Se sei stupito, non sei solo. All’inizio di questa settimana, l’app di messaggistica di proprietà di Meta ha rilasciato il teaser del primo film originale prodotto da WhatsApp. Il film inizierà in streaming il 21 settembre. Si dice che il film sia basato sulla vera storia di Giannis Antetokounmpo, che è un giocatore di basket professionista della NBA. È nato in Grecia da genitori nigeriani. La descrizione del trailer su YouTube dà l’impressione che il film ci racconti di più sulla vita del giocatore e sul mondo che lo circonda per far luce su chi fosse.

WhatsApp si prepara al nuovo film

Secondo TechCrunch, il film Naija Odyssey non è un lungometraggio ma piuttosto un film più breve. Tuttavia, la strana scelta di WhatsApp di realizzare il video ha più a che fare con la promozione che con qualsiasi altra cosa, dato che la rete di messaggistica si è assicurata un contratto pluriennale con Antetokounmpo all’inizio di quest’anno.

Un recente articolo pubblicato da Variety fornisce ulteriori prove a sostegno dell’affermazione che questo film è un ‘contenuto di marca’ che sta capitalizzando ‘la fama mondiale di Antetokounmpo’. Il suo scopo è implicare, per quanto in modo discreto o meno discreto, che WhatsApp ha la capacità di unire le persone.

Vivian Odior, il responsabile globale del marketing di WhatsApp, è stata recentemente intervistata da Variety e ha notato che ‘Naija Odyssey’ è una storia che sottolinea come WhatsApp ci consente di abbracciare le varie vite che conduciamo. ‘WhatsApp è lì per te mentre navighi nelle relazioni, nell’identità e persino nelle avversità. Ti permette di abbracciare ogni aspetto di te stesso collegandoti alle persone che contano di più nella tua vita.’

Secondo Variety, la durata del cortometraggio è stimata in 12 minuti e sarà disponibile anche su diverse piattaforme di social media, come YouTube e Amazon Prime Video.