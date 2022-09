Assassin’s Creed Odyssey, un gioco di ruolo della Grecia antica, è ora disponibile per gli abbonati a Xbox Game Pass. Durante la trasmissione dell’Xbox Tokyo Game Show, Microsoft ha annunciato di aver acquisito Assassin’s Creed Odyssey per il suo servizio in abbonamento. Ed è ora disponibile su Xbox Game Pass.

Odyssey, il secondo gioco della trilogia mitologica della serie e il seguito di Assassin’s Creed Origins, continua la tendenza stabilita dal suo predecessore. È un grande gioco di ruolo che si concentra sulla battaglia e sull’avanzamento delle statistiche del personaggio piuttosto che sul gameplay incentrato sulla furtività che ha definito i primi titoli di Assassin’s Creed.

Assassin’s Creed sta per arrivare su Xbox Game Pass

L’anno scorso, un aggiornamento di benvenuto ha portato la compatibilità a 60 fps per le console Xbox Series X|S e PS5. È l’ultimo titolo Ubisoft ad arrivare su Xbox Game Pass, dopo l’annuncio del publisher di un nuovo accordo con Microsoft all’inizio di quest’anno. Ubisoft ha promesso di aggiungere altri giochi al servizio in abbonamento e ha già aggiunto Assassin’s Creed Origins, Watch Dogs 2 e Ghost Recon: Wildlands.

Dato che Odyssey e Origins sono ora disponibili sulla piattaforma, è probabile che Assassin’s Creed Valhalla seguirà l’esempio. Tuttavia, non aspettarti di vedere presto il gioco di ruolo Viking su Game Pass. Valhalla ha ricevuto solo di recente una nuova espansione roguelike e il suo ultimo aggiornamento gratuito è previsto per la fine dell’anno. Ubisoft potrebbe tenerlo fuori da Game Pass fino a quando Assassin’s Creed Mirage non arriverà nei negozi nel 2023.

Gli utenti PlayStation hanno maggiori possibilità. Valhalla è già disponibile sul programma di abbonamento PS Plus riprogettato di Sony e a luglio sono stati aggiunti altri cinque titoli di Assassin’s Creed alla piattaforma. Con Game Pass e PS Plus, non è mai stato così facile mettere le mani sulla serie Assassin’s Creed.

Ciò è particolarmente utile data la rapida espansione del franchise. Ubisoft ha rivelato che, oltre a Mirage, sta lavorando a due nuovi titoli, nome in codice Red e Hexe. Hexe sembra essere intriso di folk horror, mentre Red porterà la serie nel Giappone feudale. Saranno integrati in Assassin’s Creed Infinity, una nuova piattaforma che fungerà da hub centrale della serie.