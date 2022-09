Logitech sta ampliando il suo ecosistema di lavoro a distanza introducendo due nuove linee di prodotti di fascia media per soddisfare le esigenze dei lavoratori: le videocamere Brio 500 e le cuffie wireless Zone Vibe.

Secondo Logitech, lo scopo di queste due linee di prodotti è fornire apparecchiature di ‘qualità professionale’ costruite con materiali riciclati a un prezzo ragionevole. L’interattività è particolarmente importante per le webcam, poiché tutte dispongono di una modalità Show che consente agli utenti di inclinare la telecamera per incorporare oggetti. I microfoni con cancellazione del rumore e una vestibilità comoda sono tra le caratteristiche delle cuffie.

Logitech, i nuovi prodotti sono già disponibili

Ci sono cinque nuovi gadget in totale: la fotocamera Brio 500, Brio 505, le cuffie Zone Vibe 100, Zone Vibe 125 e Zone Vibe Wireless. A partire dalle webcam, sono essenzialmente identiche. Il Brio 505, invece, include una coppia di microfoni beamforming con cancellazione del rumore. Il Beamforming è una sorta di microfono puntato in una certa direzione per registrare l’audio escludendo le interferenze esterne. È paragonabile a un microfono direzionale, ma il suo impatto si ottiene attraverso il software piuttosto che la costruzione fisica.

Le webcam registrano video con una risoluzione di 1080p (1920×1080 pixel) a 30 fotogrammi al secondo utilizzando un obiettivo da 4 MP. Puoi aumentare i fotogrammi al secondo fino a 60 FPS, ma di conseguenza la risoluzione scenderà a 720p (1280×720 pixel). Entrambi i dispositivi includono il software RightLight 4 di Logitech, che ottimizza automaticamente l’illuminazione nelle immagini per garantire un aspetto eccellente nelle chat video anche in ‘cattive condizioni di illuminazione’. Lo stesso software offre anche l’inquadratura automatica, che aiuta le webcam a mantenere i soggetti al centro dell’inquadratura. Se desideri utilizzare sia RightLight 4 che la funzione Show Mode, devi installare l’app LogiTune sul tuo computer.

Anche l’installazione dovrebbe essere semplice. Basta collegare la webcam alla parte superiore del monitor con un fermaglio e collegarla al computer utilizzando la connessione da 1,5 metri. Inoltre, entrambe le telecamere della serie Brio 500 includono un otturatore per la privacy che può essere disattivato ruotando la manopola circolare all’estremità.