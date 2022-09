I video in formato breve sono stati una forza dominante negli ultimi anni, spingendo lo streaming video e le piattaforme di social media ad adattarsi. Sebbene YouTube sia maggiormente riconosciuto per i video in formato lungo, l’azienda ha svolto un lavoro ammirevole includendo video in formato breve sulla sua piattaforma tramite YouTube Shorts. La piattaforma è maturata dal suo inizio poco più di un anno fa, aggiungendo varie funzionalità e miglioramenti della qualità della vita. YouTube Shorts ora non solo fornirà agli utenti un nuovo modo per salvare la musica, ma fornirà anche una connettività limitata con YouTube Music.

In futuro, YouTube Shorts offrirà agli spettatori un’opzione migliore per preservare la musica che ascoltano sulla piattaforma. Durante la visione di un video, gli utenti possono ora toccare il pulsante dell’audio nell’angolo in basso a destra per visualizzare un elenco di altri cortometraggi che utilizzano l’audio.

YouTube sta aggiornando la sua piattaforma

Sebbene questa funzione sia presente sin dall’inizio, YouTube includerà presto un pulsante Store che consentirà agli utenti di salvare l’audio da uno Short in una playlist chiamata ‘Suoni da cortometraggi’. Questi elementi saranno disponibili nell’area YouTube Shorts dell’app YouTube, ma ciò che rende unica questa funzione è che la playlist sarà disponibile anche nell’app YouTube Music. Inoltre, se ascolti YouTube Music, potrai salvare parte della tua musica preferita nella playlist Sounds from Shorts e usarla in seguito in un video Short.

Questo potrebbe essere un affare significativo per i consumatori di entrambe le piattaforme, rendendo facile non solo trovare ma anche creare musica eccezionale. Sebbene l’opzione per salvare la musica in un’area specifica sia simile a TikTok, l’ultima caratteristica di avere una playlist condivisa che si collega a YouTube Music è una svolta unica. Se sei interessato a YouTube Shorts, potresti vedere alcuni video scaricando l’app YouTube.