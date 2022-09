Vodafone distrugge tutti: 100GB con due offerte Special per settembre

L’eccezione nel mondo dei provider, almeno per quanto riguarda la qualità, può essere rappresentata da Vodafone. Il celebre provider anglosassone è diventato quello che oggi è, ovvero il primo in Europa per numero di sottoscrizione delle sue offerte, grazie ad una qualità fuori dal normale.

Chiaramente è da precisare che non si sta sminuendo quella che mettono a disposizione gli altri gestori, ma la qualità che Vodafone mette sul piatto riesce ad essere una spanna più in alto. Non per caso infatti le reti 4G e 5G sono le migliori di tutti stando agli ultimi dati registrati. L’arrivo di nuovi provider però è sempre stato visto come un problema non da poco conto, soprattutto dal momento che il primo obiettivo degli utenti è diventato quello di risparmiare. In passato si prediligeva la qualità ma adesso, soprattutto con la crisi che incombe, tutti cercano una soluzione a basso costo tra Iliad e tanti altri provider concorrenti. Tale motivazione ha spinto Vodafone a fare del suo meglio con delle offerte di primo livello.

Vodafone supera la concorrenza con due offerte eccezionali

I nomi da tenere a mente se cercate una promo di Vodafone sono Special Giga 100 e Special Giga 100 Digital Edition.

Entrambe concedono 1000 SMS e minuti senza limiti a tutti coloro che le sottoscrivono ma si differenziano per il quantitativo di giga. La prima infatti offre 70 giga in 4G, mentre la seconda 100 giga. Nel caso della prima, pagando con smartpay e quindi con il vostro conto corrente in automatico, potrete arrivare a 100 giga.