Il VIVO X80 Pro ci ha fatto masticare tanto a trovare qualche difetto, davvero eccezionale.

Dal punto di vista estetico si tratta di uno smartphone molto curato visto anche il prezzo. Esteticamente può anche non piacere ma si dimostra imponente per dimensioni e peso. Molto bella la colorazione scura satinata e lavorata per brillare alla luce. Il modulo fotocamere, forse un po’ sporgente ma attenuato dalla cover in dotazione, dona un aspetto premium allo smartphone e con le sue 3 camere offre una grande qualità.

In basso ecco speaker e porta Type-C e profili lisci su entrambi i lati con a destra il tasto di accensione e bilanciere del volume. Nulla da dire quindi esteticamente per questo smartphone che si tiene davvero molto bene in mano nonostante le sue dimensioni.

Display e caratteristiche tecniche

Display davvero eccezionale con ampiezza da 6,78″ e curvo ai lati che non dispiace e consente comunque un ottimo utilizzo. Non ci sono pecche e risulta davvero perfetto anche dal punto di vista dei colori. La risoluzione è in QHD HDR10+ AMOLED con refresh rate variabile da 1 a 120Hz e una luminosità massima di 1500 nits. I punti di bianco sono impressionanti, neutri e non esagerati ma settabili a vostro piacimento.

1 su 5

Presente sotto al display il lettore di impronte che funziona in 0.2 secondi. Il VIVO X80 Pro è basato su Android 12 con interfaccia personalizzata FunTouch 12 che ci è piaciuta davvero tanto presentando tante chicche ben amalgamate con le funzionalità di Android stock. Le gesture sono davvero al completo e c’è un’ampia possibilità di personalizzare l’interfaccia a proprio piacimento.

Questo smartphone nell’utilizzo quotidiano permette il massimo con il processore Snpadragon 8 Gen 1, molto potete e affidabile. Tende forse un po’ a scaldare ma nulla di trascendentale. Le app si lanciano velocissimamente. La memoria è rapidissima e in versione da 256GB.

Molto completo anche sul piano telefonico con supporto al Dual-SIM in formato nano. Il 5G è presente con risparmio energia adattivo.

Comparto fotografico al top

In merito al comparto fotografico non ci sono dubbi: è uno dei migliori di sempre. Presenti 3 sensori: il primo con 50MP con sensore UltraSensing, Grandangolare da 48MP con sensore Sony e 114 gradi con una periscopica da 8MP. Infine ecco un teleobiettivo da 12MP con stabilizzazione gimbal. Frontalmente ecco una camera tetrapixel da 32MP. Le foto sono davvero al limite della perfezione, grazie anche alla collaborazione ZEISS che consente di migliorare la trasmissione della luce e ridurre i riflessi. Di giorno c’è nitidezza e fedeltà nei colori, mentre di notte ci ha stupito ancora di più, anche servendosi del flash: foto ben esposte e pochissimo rumore. Presente lo zoom digitale 100X.

1 su 3

I video non saranno il massimo come nel caso delle foto, ma non lasciano troppi dubbi: si può registrare fino a 8K. L’audio è di livello altissimo e molto avvolgente. Lo smartphone è dotato di certificazione IP68 ed è dunque impermeabile.

La batteria da 4.700 mAh con ricarica Flash Charge a 80W si ricarica completamente in 36 minuti, una vera comodità. L’autonomia è comunque ottima, lasciandoci arrivare a sera tranquillamente. Presente anche la ricarica inversa wireless per caricare a induzione altri dispositivi.

Conclusioni

Il VIVO X80 Pro offre il massimo ed è probabilmente il miglior smartphone Android al momento in giro. L’unica nota che potrebbe essere definita come dolente è il prezzo che si attesta sui 1299€.