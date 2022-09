Energia illimitata: solo un trucco pazzo può funzionare e gratis, ecco quale

Un periodo così buio non si era mai visto in Italia, nazione che secondo le stime risulta quella che pagherà le bollette della luce e del gas più alta in assoluto. La grave crisi che sta attraversando l’Europa intera anche a causa della guerra che intercorre tra Russia e Ucraina, potrebbe avere risvolti devastanti soprattutto sul piano dell’energia.

Tenere la luce accesa può pesare, così come fare la lavatrice o magari tenere acceso il frigo 24 ore su 24 tutto l’anno. Le bollette potrebbero essere triplicate nel loro prezzo è proprio per tale motivo gli italiani ma non solo stanno cercando ogni modo per alleviare quella che sarà una botta davvero sonora. Il tutto tramite vari trucchi che si trovano sul web, i quali in gran parte si dimostrano solo perdite di tempo. Qualcosa però potrebbe funzionare e come, almeno secondo quelle che sono le evidenze che abbiamo raccolto durante gli ultimi mesi. Adesso è il momento di fare sul serio ed identificare tutto quello che può servire per riuscire ad atterrare in piedi.

Energia elettrica gratis: ecco come ottenerla grazie a questi generatori

Alcune aziende sono stati in grado di sviluppare dei progetti rendendoli realtà. Stiamo parlando di nuovi generatori che possono riuscire ad incamerare energia elettrica al loro interno.

Sono in grado di arrivare fino ad una potenza erogabile di 1000W, per cui potrebbero gestire anche una lavatrice o un qualsiasi elettrodomestico. Il tutto è possibile con i generatori di Bluetti e Jackery che negli ultimi anni hanno lavorato tantissimo per crearli. Questi sono predisposti con un pannello solare, il quale trasforma l’energia del sole in energia elettrica. In quel caso avrete energia gratuita e senza limiti, chiaramente la portata a ciò che avrete bisogno di fare.