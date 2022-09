WindTRE: offerta iPhone in arrivo e giga senza limiti con la nuova offerta

Sono di più i gestori presenti nel panorama italiano della telefonia che magari le aziende che si occupano di vendere online. Dopo questo breve assunto, bisogna poi valutare quali sono effettivamente i provider che possono avere dalla loro parte offerte di livello per coinvolgere una buona fetta di pubblico. Tra questi di diritto ci sono ormai da tempo i gestori virtuali, i quali sono riusciti ad ottenere un buon seguito con le loro promo.

Oltre a questi però non sono da dimenticare i cari vecchi provider che oggi risultano una spanna sopra. Tra i nomi più alti sonanti risulta anche WindTRE, uno degli ultimi baluardi della telefonia di vecchio stampo. La fusione di qualche anno fa ha portato solo dei benefici, visto che il pubblico dell’uno e dell’altro gestore si sono uniti. Ora come ora gli effetti si vedono anche sulle promozioni che detengono un prezzo più basso rispetto al solito. L’obiettivo è quello di raccogliere gran parte dei vecchi clienti e riportarli indietro.

WindTRE: la nuova super offerta che include giga senza limiti per tutti coloro che la sottoscrivono

WindTRE ha riscoperto il piacere di portare dalla sua parte i vecchi clienti con una delle ultime promozioni lanciate sul mercato durante gli scorsi mesi.

Stiamo parlando della nuovissima GO Unlimited Star+, la quale infatti permette di avere il 5G con praticamente tutto senza limiti a 7,99 € al mese. Si vocifera però che tale offerta sia disponibile solo per alcuni clienti fortunati che vengono invitati al rientro da parte del gestore. Ovviamente parliamo di alcune testimonianze dirette, per cui già verificate.