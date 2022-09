Google ha lanciato oggi il quadrante Bitmoji for Wear OS, che è ora disponibile per gli smartwatch Wear OS prima del rilascio del proprio Pixel Watch. Bitmoji for Wear OS è disponibile per il download tramite il Play Store ed è prodotto da Facer, noto per la sua vasta libreria di quadranti disponibili per Wear OS e smartwatch Tizen. Il nuovo quadrante Bitmoji for Wear OS è un quadrante dinamico che sfrutta il tuo avatar di Snapchat, l’app Bitmoji e Gboard.

Una volta installato, il tuo avatar Bitmoji su Wear OS si animerà dinamicamente in base alla situazione. Basato su sensori di fitness, l’avatar risponde all’ora del giorno, alle condizioni meteorologiche e alle tue attività. L’aspetto e le azioni dell’avatar cambieranno per riflettere queste condizioni.

Wear OS 3, il download è disponibile

Bitmoji sarà presto disponibile sul tuo quadrante Wear OS per migliorare il tuo umore durante la giornata. Dopo aver creato il tuo avatar personale su Snapchat, Bitmoji.com o l’app mobile Bitmoji e aver installato il quadrante Bitmoji, puoi inviare il tuo Bitmoji personale al tuo orologio, che cambierà le espressioni in base all’ora del giorno, al tempo, e la tua attività fisica.

Non è chiaro se il quadrante verrà esteso alle versioni precedenti della piattaforma. Tuttavia, le versioni più recenti come Fossil Gen 6, Skagen Falster Gen 6 e Moto 360 del 2020 sono state finora identificate come incompatibili nei nostri test. Nel frattempo, sia la serie Galaxy Watch 4 che Galaxy Watch 5 sono elencate come compatibili. Anche Montblanc Summit 3 dovrebbe essere compatibile.

Il programma richiede Android 11 e versioni successive, che è la versione su cui è costruito Wear OS 3, secondo il Play Store.