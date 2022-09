Unieuro riparte da dove si era fermata nel corso delle precedenti settimane, con il lancio di una campagna promozionale decisamente convincente, arricchita da prezzi decisamente più bassi del normale, e sopratutto la possibilità di spendere veramente pochissimo.

Il volantino convince gli utenti ad acquistare nuovi prodotti di tecnologia, mettendo sul piatto una lunghissima serie di occasioni da non credere, tutte condite con prezzi più bassi, e l’accessibilità in ogni negozio sul territorio. Avete capito bene, gli acquisti, in questo caso, potranno anche essere completati direttamente sul sito ufficiale, il quale prevede la consegna gratuita della merce presso il domicilio, nel caso in cui il valore dell’ordine dovesse superare i 49 euro.

Unieuro: offerte da non credere e grandi prezzi per tutti

La spesa da Unieuro è decisamente in forte ribasso rispetto al listino originario, sopratutto sulla fascia di prezzo che riguarda i prodotti che non costano più di 400 euro. Gli utenti difatti interessati all’acquisto potranno fare i conti con Redmi Note 11 Pro, TCL 306, galaxy A53, Oppo A16, Galaxy A33, ma anche Realme GT Master Edition, Realme 9i oppure un bellissimo Oppo A96.

Se interessati a modelli decisamente più costosi e performanti, ricordatevi comunque che potrete acquistare anche prodotti del calibro di Galaxy Z Flip4, il cui prezzo è di 1149 euro, oppure anche Galaxy S22 Ultra 5G, in vendita nello stesso periodo a 999 euro. Tutti i dettagli dell’ottimo volantino di Unieuro li trovate sul sito ufficiale.