Iliad regala il meglio: 150GB in 5G disponibili a prezzi mai visto

Concorrere per la prima posizione nel mondo dei gestori telefonici e ormai da diversi anni affare di Iliad. Il gestore che proviene dalla Francia ma che si afferma come italiano ormai da sempre, riesce a gestire nel miglior modo tutti i suoi clienti. La maggior parte di essi, oltre il 97%, si professa soddisfatta delle sue opportunità, quelle concesse dal gestore grazie alle offerte che tutti conosciamo.

La prerogativa principale fin dal suo arrivo è sempre stata quella di offrire tantissimi contenuti in promozioni che durano per sempre. Esatto, se ancora qualcuno non l’avesse capito, Iliad riesce a permettere di sottoscrivere un’offerta che poi non cambierò mai né il tempo né per il prezzo né per i contenuti. Stando a quanto riportato sarebbe ritornata in auge la migliore offerta di sempre, tenendo conto di tutto il mondo mobile e di tutti i gestori che offrono soluzioni del genere. Iliad ripristina quella promo con 150 giga, quella che contiene i costi e che riesce a fornire una discreta qualità.

Iliad. la Giga 150 è tornata ufficialmente con i soliti prezzi e contenuti

Quello che desta tantissima soddisfazione tra i classici utenti di Iliad riuscire a tenere lo stesso prezzo per sempre. La stessa cosa sta capitando anche adesso visto che la promozione con 150 giga è ritornata e sempre con lo stesso costo mensile.

Basta infatti spendere 9,99 € al mese per sempre per avere 150 giga in connessione 5G ma non solo. Gli utenti potranno infatti ottenere anche minuti senza limiti verso tutti così come SMS senza limiti verso tutti.