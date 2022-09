Iliad: l'offerta migliore al mondo costa meno di 10 euro, ecco 150GB in 5G

Un gestore che resterà leggendario per la sua entrata in scena in Italia non è presente nella cerchia dei vecchi provider a cui eravamo abituati fino a sei anni fa. Quello che si merita più attenzione attualmente, così come durante gli scorsi anni, al momento è Iliad, provider di natura francese che però è diventato italiano a tutti gli effetti.

Le particolarità di questo gestore sono sotto gli occhi di tutti, visto che non si tira indietro dall’offrire qualità, quantità e convenienza allo stesso tempo. Le offerte sono state vendute in maniera impressionante, con varietà di contenuti ma soprattutto con prezzi molto più bassi rispetto alla norma. Iliad contiene infatti all’interno del suo sito ufficiale delle promozioni eccezionali, le quali ad oggi non riguardano solo la mobilità ma anche l’ambiente domestico con la fibra ottica che costa solo 15,99 € per coloro che sono già clienti.

Iliad non lascia scampo alla concorrenza proponendo di nuovo la sua offerta migliore

In molti la stavano aspettando con il timore di averla persa per sempre ma ecco che ritorna ufficialmente all’interno del sito ufficiale e nei centri commerciali. La promozione migliore di Iliad conosciuta meglio con il nome di Giga 150 è di nuovo disponibili e con il solito prezzo di vendita.

Ricordiamo infatti che chiunque dovesse riuscire a sottoscrivere questa offerta, potrà avere in esclusiva 150 giga con connessione 5G per navigare sul web. Inoltre ci sono anche i minuti senza limiti verso tutti ma non solo, visto che anche gli SMS sono senza limiti. Il costo mensile per sempre e di soli 9,99 €.