MD Discount: nuove offerte quasi gratis, battuta Lidl con sconti al 90%

Quello che conta a volte è proporre grande qualità, anche se il pubblico si fa spesso prendere da quello che è il prezzo di vendita. La stessa cosa che accade nel mondo della telefonia, pur riproporsi nel mondo dei supermercati, dove i marchi che si danno battaglia ogni giorno sono davvero tanti.

MD Discount ad esempio è uno di questi e lo fa con le sue migloiri armi se si pensa ai prezzi proposti soprattutto nell’ultimo volantino pubblicato. Qui bisogna tenere conto dei prezzi del cibo, i quali sono in eguagliabile anche dei colossi più importanti. Allo stesso tempo ci sono grandi novità, soprattutto per quel che concerne la tecnologia ma in particolar modo l’elettronica di consumo. Alcuni elettrodomestici vengono venduti infatti da MD a prezzo shock, il tutto è visibile anche all’interno dell’ultimo volantino.

MD Discount: con questi sconti non c’è niente da fare per la concorrenza, ecco i prezzi

Nel volantino di MD credete di trovare solo cibo? Beh, vi sbagliate. Ecco tanti elettrodomestici di livello, come la lavastoviglie di Beko con 13 coperti che costa solo 219 euro.

Segue poi anche il frigorifero eccoFlex di Samsung, quello combinato da 344 l con un prezzo di 499 €. Desiderate poi una lavatrice? Interviene ancora una volta Samsung con la sua Crystal Clean da 7Kg di carico massimo che costa solo 349 euro. Non mancano poi tante altre cose, come ad esempio diverse stirarle per la casa.

Ricordiamo che poi tutti i prodotti che trovate nel volantino per quanto concerne gli elettrodomestici e tutto il resto, sono garantiti per due anni dall’azienda.