Su iPhone 14 Pro arriverà lo schermo “sempre attivo”. In cosa consiste? Questa sarà una funzione che verrà applicata esclusivamente per questo smartphone e sarà altamente personalizzata. Si parla infatti nel dettaglio di come Apple abbia pensato di personalizzarla minuziosamente dal punto di vista grafico, d’interfaccia ed esperienza utente.

Tra le ultime indiscrezioni è stato anche rivelato che i due fori nel display diventerà invece uno ma allungato. Inoltre, ci sono anche dichiarazioni sul funzionamento della schermata di blocco abbinato allo schermo sempre acceso, tra cui il comportamento di widget, notifiche, contatori, sfondi, wallpaper ecc.

iPhone 14 Pro: il nuovo smartphone di Apple e il suo “always on display”

Nel forum di discussione del sito Macrumors, un utente ha svelato parecchi dettagli interessanti, che vanno a mostrare anche graficamente le novità in arrivo.

La novità principale riguarda sicuramente lo sfondo della schermata di blocco con effetto di profondità, il quale verrà rimosso e oscurato quando il display sarà in modalità sempre attiva. Ciò che è in primo piano, invece, verrà attenuato, sia per quanto riguarda i colori che la luminosità. Contenuti e grafica in primo piano verranno messi in evidenza con punti di colore salienti e funzionalità personalizzate dall’utente.

Tutti i widget saranno ora visibil sullo schermo sempre acceso, ma sarà iOS 16 a preoccuparsi di attivarli o meno in base ad intervalli, di cui l’utente non si accorgerà nemmeno, con lo scopo di proteggere l’OLED.

Per quanto riguarda le notifiche, nella modalità sempre attiva queste avranno lo stesso comportamento che avviene oggi nella schermata di blocco; quindi, verranno visualizzate nella parte inferiore del display e saranno visibili per 10 secondi.

Quando l’utente deciderà di sbloccare l’iPhone, le notifiche andranno in basso e la visualizzazione sarà personalizzata in base a ciò che ha deciso l’utente. Apple ha anche introdotto anche un contatore delle notifiche nella parte inferiore dello schermo sempre acceso.