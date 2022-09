WindTre regala uno smartphone Xiaomi con la sua incredibile offerta Di Più FULL 5G. I nuovi clienti possono ottenerla acquistando una nuova SIM online, con ritiro in negozio o spedizione tramite corriere; o presso uno dei numerosi punti fisici del gestore.

La tariffa appartiene al pacchetto WindTre Di Più che include numerose opzioni ricche di Giga ma, al momento, l’opzione sembra essere tra le più convenienti.

Passa a WindTre e ricevi uno smartphone Xiaomi in regalo!

L’offerta WindTre Di Più FULL 5G è rivolta a tutti gli utenti che intendono acquistare una nuova SIM. Il suo costo è di 14,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, 50 minuti per le chiamate verso l’estero, 200 SMS verso tutti i numeri e 150 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

Il costo di rinnovo include anche uno smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G. Ogni mese la spesa di rinnovo sarà addebitata dal gestore su carta di credito, conto corrente o carta conto e non sarà necessario sostenere alcun costo aggiuntivo per lo smartphone.

Inoltre, la spesa mensile includerà anche il servizio Call center senza attese che permette di richiedere assistenza in qualsiasi momento gratuitamente.

WindTre offre in regalo uno smartphone Xiaomi ma permette comunque di optare per uno dei numerosi dispositivi presenti in listino, consultabile online o nei negozi. In questo caso sarà però necessario andare incontro a un costo anticipato per l’acquisto e a una spesa aggiuntiva da abbinare al costo di rinnovo della tariffa richiesta.