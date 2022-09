NEA Scout inseguirà un asteroide che si stima sia più piccolo di uno scuolabus, il più piccolo asteroide mai studiato fino ad oggi.

Il Near-Earth Asteroid Scout della NASA inseguirà quello che è stato definito come il più piccolo asteroide mai visitato da un’astronave. Ci arriverà spiegando una vela che sfrutterà la radiazione solare per la propulsione, rendendo questa la prima missione nello spazio profondo dell’agenzia nel suo genere.

L’obiettivo è 2020 GE, un asteroide vicino alla Terra di dimensioni inferiori a 18 metri. Gli asteroidi più piccoli di 100 metri di diametro non sono mai stati esplorati da vicino prima. Il veicolo spaziale utilizzerà la sua telecamera scientifica per dare un’occhiata più da vicino, misurando le dimensioni, la forma, la rotazione e le proprietà della superficie dell’oggetto mentre cercherà polvere e detriti che potrebbero circondare 2020 GE.

Poiché la fotocamera ha una risoluzione inferiore a 4 pollici per pixel, il team scientifico della missione sarà in grado di determinare se 2020 GE è solido, come un masso, o se è composto da rocce più piccole e polvere agglomerate come alcune dei suoi cugini asteroidi più grandi.

Scoperto la prima volta nel 2020

“Grazie alle scoperte di NEA da parte di alcuni osservatori terrestri, sono stati identificati diversi obiettivi tutti compresi tra 5 a 30 metri”, ha affermato Julie Castillo-Rogez , il principale ricercatore scientifico della missione presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA nel sud della California. “Il 2020 GE rappresenta una classe di asteroidi di cui al momento sappiamo molto poco”.

2020 GE è stato osservato per la prima volta il 12 marzo 2020 dal Catalina Sky Survey dell’Università dell’Arizona per l’Ufficio di coordinamento della difesa planetaria della NASA.

Sviluppato sotto la divisione Advanced Exploration Systems della NASA dal Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama, e dal JPL, NEA Scout è una missione che migliorerà la comprensione da parte dell’agenzia dei piccoli NEA. Utilizzando un fattore di forma CubeSat a sei unità, viaggerà come uno dei 10 carichi utili secondari a bordo del potente razzo Space Launch System (SLS).

La missione fungerà da agile esploratore per future missioni umane che potrebbero utilizzare risorse dagli asteroidi e otterrà importanti informazioni sulla difesa planetaria.