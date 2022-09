Il prossimo 6 settembre 2022 il noto produttore cinese Realme terrà un evento durante il quale presenterà diversi prodotti. Oltre allo smartwatch Realme Watch 3 Pro, l’azienda annuncerà ufficialmente anche un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-bassa del mercato, cioè il nuovo Realme C33.

Realme presenterà ufficialmente il nuovo Realme C33 il 6 settembre 2022

Fra circa una settimana il sub brand di Oppo terrà un evento di presentazione ufficiale. Come già accennato, durante questa occasione sarà presentato non solo il nuovo smartwatch Realme Watch 3 Pro, ma anche il nuovo Realme C33. Ci troveremo di fronte ad uno smartphone di fascia entry-level e, almeno a un primo sguardo, sembrano esserci alcune somiglianze stilistiche con il fratello Realme 9i 5G.

In particolare, grazie alle immagini teaser pubblicate dall’azienda in queste ore, possiamo osservare un design e un look molto curati, con due sensori fotografici posteriori e con uno spessore e un peso molto ridotti (parliamo infatti di 8,1 mm di spessore e un peso complessivo di 187 grammi).

Il frame laterale dello smartphone risulta leggermente squadrato e qui è collocato il tasto di accensione e spegnimento dove è anche inserito un sensore biometrico per lo sblocco. Sotto alla scocca ci sarà poi una batteria molto capiente da 5000 mAh e saranno disponibili diverse colorazioni molto particolari, come ad esempio la colorazione dorata con Boundless Sea Design.

Per il momento questo è quello che sappiamo sul prossimo entry-level a marchio Realme. Immaginiamo comunque che questo smartphone si collocherà in una fascia di prezzo non troppo elevata, compresa tra i 150 e i 250 euro.