Apple ha portato a termine tutti i test per introdurre una rete satellitare da poter da poter utilizzare con i nuovi iPhone 14 in arrivo il 7 settembre.

La notizia è stata confermata dal famoso analista e portavoce di Apple Ming chi Kuo. Il suddetto infatti avrebbe affermato che l’azienda di Cupertino avrebbe ufficialmente completato i test della nuova funzione ancor prima della produzione della nuova serie di iPhone.

Nello specifico, Apple sarebbe riuscita ad integrare nel nuovo iPhone 14 il supporto per la connettività satellitare di cui ultimamente se ne parla parecchio. Tuttavia la possibilità di utilizzare questa nuova funzione dipenderà anche dagli accordi che prenderà Apple con le aziende di telecomunicazione.

iPhone 14 e connessione via satellite: come funzionerebbe?

Secondo l’analista, anche iPhone 13 avrebbe tutte le carte in regola per godere del supporto della connettività satellitare. Tuttavia questa funzione non sarebbe stata implementata per via di un modello commerciale pensato in maniera differente da Apple.

Attualmente, Kuo ritiene che fare delle previsioni sulla disponibilità della connettività satellitare sia alquanto complicato. A breve però la nuova feature dovrebbe essere resa disponibile per tutti a breve. Inoltre, Apple starebbe preparando la nuova rete di telecomunicazioni satellitari di emergenza per iPhone in collaborazione con Globalstar.

Di fatto, nei mesi scorsi, quando la notizia si diffuse sul web per la prima volta, venne a galla che l’azienda di Cupertino aveva emesso a Globalstar un quantitativo economico pari a 430 milioni di dollari. Lo scopo era quello di valutare se questa novità potesse essere considerata efficiente in futuro.

In definitiva, l’idea di Apple è quella di implementare all’interno dei futuri iPhone 14 la nuova connettività sarei satellitare, che potrebbe risultare fondamentale importante per tutti quegli utenti che abitano in zone remote della Terra.