Una connessione internet può essere allacciata in diversi modi: ADSL, fibra ottica, connessione satellitare ecc. Quest’ultima tipologia sta prendendo parecchia importanza negli ultimi tempi, essendo che può rivelarsi estremamente utile per una certa fascia di utenti. In particolar modo, può essere la salvezza per coloro che abitano in zone più remote, dove la connessione ad internet non riesce ad arrivare.

La connessione satellitare può raggiungere dei picchi di velocità molto superiori alla media rispetto alle connessioni in fibra ottica, ma presenta comunque delle criticità da non sottovalutare. Forse verranno risolte nei prossimi anni, ma ora il mercato ci mette a disposizione questi vantaggi (e svantaggi).

Internet satellitare: vantaggi e svantaggi

I vantaggi di disporre di una connessione internet satellitare sono molteplici. L’utilizzo della linea telefonica può essere escluso, costi ridotti, complessità d’installazione minimizzata e numeri di contratti sottoscritti molto bassi. Tutto ciò va chiaramente a vantaggio dell’utente finale.

Tuttavia, gli aspetti non sono solo squisitamente positivi, ma anche negativi. Infatti, la connessione internet satellitare necessita ancora di perfezionamenti e presenta delle criticità che potrebbero essere determinanti nella scelta finale.

Internet satellitare: lag, interferenze e condizioni atmosferiche

Una delle criticità più discusse è quella che riguarda la latenza (o lag): questo succede perché ogni pacchetto deve comunque percorrere migliaia di chilometri per arrivare dal satellite verso la propria abitazione. Di conseguenza, chi lavora con il PC potrebbe essere parecchio svantaggiato da questa soluzione.

In più, essendo che si tratta di un segnale che proviene direttamente dal satellite, se questo dovesse incontrare delle interferenze (come muri, palazzi o tetti) nel tragitto, il segnale potrebbe essere oscurato gravemente.

Anche le condizioni atmosferiche possono impattare sulla velocità della connessione satellitare, essendo che con pioggia o neve la ricezione potrebbe essere non ottimale. Di conseguenza, se venissero fatti dei passi in avanti significativi, questa rete potrebbe prendersi velocemente il primato. È solo questione di tempo?