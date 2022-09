Durante l’importante fiera tech di IFA 2022, il noto produttore Huawei ha ancora dimostrato il suo impegno costante nell’innovazione tecnologica proponendo diversi prodotti, tra cui i nuovi smartphone Huawei Nova 10 e 10 Pro, i nuovi Huawei Matebook X e MatePad Pro e lo smartwatch Huawei Watch D.

Il noto produttore Huawei continua a stupire e in occasione della fiera di IFA 2022 ha presentato numerosi prodotti di rilievo. William Tian, Presidente di Huawei CBG per l’Europa occidentale, ha commentato: “Siamo lieti di tornare all’IFA dopo alcuni anni difficili per tutti. IFA è sempre stata una grande piattaforma per le incredibili innovazioni del settore tecnologico e ancora una volta Huawei ha presentato prodotti davvero interessanti.” “Ci siamo concentrati su un hardware dal design accattivante, su un software che offre un’esperienza senza soluzione di continuità su più dispositivi e su prestazioni fotografiche adatte alle esigenze degli utenti di oggi. Dalla salute e il fitness all’intrattenimento e alle soluzioni per lo smart office, Huawei continua a spingersi oltre i limiti e continuerà a portare innovazioni tecnologiche sorprendenti ai nostri milioni di fedeli fan in tutta Europa.”

Huawei Nova 10 e Huawei Nova 10 Pro ufficiali a IFA 2022

Huawei ha aperto le danze a IFA 2022 con due nuovi smartphone, ovvero Huawei Nova 10 e Huawei Nova 10 Pro. Entrambi gli smartphone hanno un occhio di riguardo al comparto fotografico e dispongono di un’impressionante fotocamera frontale Ultra-Wide Angle da 60MP in grado di catturare video in 4K. Huawei Nova 10 Pro è dotato di una doppia fotocamera frontale di alta qualità da 60 MP e 8 MP. La prima fotocamera selfie del settore smartphone con autofocus da 60 MP raggiunge una visione grandangolare di 100 gradi e una qualità video 4K e offre una risoluzione e una sensibilità alla luce eccellenti. Quella da 8MP, invece, è pensata per ritratti ravvicinati, un’altra novità del settore, con uno zoom ottico 2X e zoom digitale fino a 5X, per un’esperienza di ritratto ravvicinato senza precedenti.

Il design di entrambi e più raffinato e all’avanguardia, e sul fronte è presente un display con una elevata frequenza di aggiornamento da 120Hz e con un campionamento del tocco di 300Hz. Non manca nemmeno la ricarica rapida HUAWEI SuperCharge™ da 100W ed è dotato della nuova modalità Turbo.

Huawei Matebook X Pro e Huawei MatePad Pro ufficiali a IFA 2022

Ufficiali anche a IFA i nuovi Huawei Matebook X Pro e Huawei MatePad Pro. Il primo è l’ultimo portatile intelligente e leggero di Huawei ed è realizzato con leghe di magnesio leggere e resistenti e il processo di rivestimento a Micro-arc Oxidation rendono il portatile estremamente leggero, 1.26kg, maneggevole e resistente. Sono inoltre presenti un display FullView da 14,2 pollici, i processori Intel® Core™ di 12ma generazione e Il nuovo sistema di raffreddamento HUAWEI Shark Fin Fan.

Il secondo è invece il nuovo tablet di punta di Huawei. È dotato di un display OLED HUAWEI FullView da 11 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz per una visione più fluida. Si tratta di un dispositivo ultra leggero con un peso di soli 449 grammi e una larghezza di soli 5.9 mm. A IFA è stata annunciata anche una versione con display da 12.6 pollici. Su entrambe le versioni è presente un refresh rate da 120Hz e non manca il supporto alla HUAWEI M Pencil.

Huawei Watch D, il nuovo smartwatch è ufficiale a IFA 2022

Il noto produttore ha infine presentato a IFA il nuovo Huawei Watch D. Si tratta del nuovo smartwatch dell’azienda ed è dotato di diverse feature dedicate al monitoraggio di diversi parametri molto importanti per la nostra salute. Il device ha infatti una funzione di elettrocardiogramma (ECG) certificata dal punto di vista medico, il noto test per registrare il ritmo e l’attività elettrica del cuore e non manca la possibilità di effettuare un rilevamento accurato dell’ossigenazione del sangue SpO2.