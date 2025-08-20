AmazonNewsOfferte

Huawei MatePad Pro 12.2 non è mai costato così POCO su Amazon: ecco il prezzo folle

Un prezzo mai visto prima d'ora su Amazon per l'acquisto di Huawei MatePad Pro 12.2.

Occasione da non perdere assolutamente di vista per tutti gli utenti che vogliono accedere ad uno dei migliori prodotti attualmente in circolazione, un tablet che funge tranquillamente anche da notebook, mettendo a disposizione del pubblico prestazioni al top, ed un rapporto qualità/prezzo assolutamente unico nel proprio genere, anche grazie alla promozione che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni.

Il prodotto di cui vi parliamo è un tablet di ultima generazione, un modello lanciato sul mercato lo scorso anno e caratterizzato prima di tutto dalla presenza di un display da 12,2 pollici di diagonale, grandi dimensioni e tanto spazio a disposizione del consumatore che comunque vuole accedere ad un OLED da 2,8K, risoluzione che non lascia spazio a dubbi sulla sua qualità generale, anche grazie alla frequenza di aggiornamento da 144Hz.

Il processore è un Kirin T92A, octa-core che può raggiungere una frequenza di clock sufficientemente elevata, ma che viene supportato dalla presenza di 12GB di RAM ed anche 512GB di memoria interna (non espandibile, ed il taglio potrebbe variare in relazione alla variante che si va ad acquistare).

Huawei MatePad Pro 12.2, la promozione è fuori di testa su Amazon

Lo sconto speciale che Amazon ha deciso di attivare in questi giorni vi lascerà a bocca aperta, la promozione parte dal prezzo più basso raggiunto negli ultimi 30 giorni, che era  stato di 847 euro, per poi scendere a soli 749 euro con il valore attuale, sempre con spedizione gestita da Amazon e consegna in tempi brevissimi a domicilio. L’acquisto è da completare subito qui.

HUAWEI MatePad Pro 12.2' PaperMatte EditionTablet, Display Tandem OLED da 2.8K, Frequenza di aggiornamento da 144 Hz, 12GB+512GB, batteria da 10.100 mAh, 3 in 1 con tastiera + M-Pencil, Oro premio
    749,00 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    All’interno della confezione potete trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento del prodotto, tra cui anche la tastiera la M-Pencil, così da rendere il tablet un vero e proprio notebook.

