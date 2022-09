Il settore dei collezionisti di monete rare è in fortissima crescita nel corso degli ultimi anni, ogni giorno si apprendono nuove notizie in merito alla vendita di monete dalle cifre esorbitanti, tanto da farci sperare un giorno di essere in grado di guadagnare più del previsto, anche casualmente.

Prima di gioire e correre a sfogliare le monete in proprio possesso, è bene ricordare che i prezzi indicati sono da prendere con le giuste precauzioni, infatti i modelli venduti sono sempre in specifiche condizioni. Spesso accade infatti che sono freschi di conio, ovvero praticamente mai messi in circolazione; la valutazione finale sarà direttamente proporzionale allo stato del prodotto, migliore sarà, più alto ovviamente sarà il guadagno finale.

Monete rare: quale è la più costosa

Ancora meglio sono le monete con errori di conio, ovvero specifiche che la rendono praticamente unica nel proprio genere. Basti pensare ad un modello venduto recentemente su eBay, caratterizzato dalla presenza della scritta laterale (sulla zigrinatura per intenderci), che sfiora la superficie, mentre il disegno dell’Europa è spostato sulla parte destra, a tal punto da sovrapporsi alle stelle.

Due caratteristiche davvero uniche che hanno fatto letteralmente impazzire i collezionisti, tanto da acquistarla ad una cifra monstre di ben 80’000 euro. Esistono siti internet, e gruppi Facebook, pensati appositamente per i collezionisti, dove eventualmente potete ricevere accurate valutazioni delle monete di cui siete effettivamente in possesso. Per maggiori dettagli consigliamo di collegarsi il prima possibile.