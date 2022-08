Monete rare: se avete la 10 Lire con la spiga, potreste avere una fortuna

È risaputo che alcune monete del passato possono essere davvero preziose, sia per la storia che conservano ma soprattutto per il valore. No, non stiamo parlando del valore raffigurato sulla moneta o sulla banconota in questione, ma del valore che la rarità di queste ultime può concedere. Proprio per questo bisogna stare molto attenti alle monete che si ritrovano all’interno dei cassetti, magari a quelle che non sono più in circolazione. Proprio per questo motivo bisogna pure estrema attenzione soprattutto alle Lire, le quali in giro hanno lasciato dei pezzi davvero invidiabili.

Ci sono infatti delle monete in circolazione che hanno raggiunto un valore molto alto, come ad esempio una vecchia conoscenza degli italiani. Stiamo parlando delle vecchie 10 Lire con su raffigurata una spiga.

Monete rare: la 10 Lire con la spiga può valere davvero tanto

Nessuno avrebbe mai pensato che ciò potesse accadere, ma quelle monete con il valore più basso in assoluto oggi potrebbero essere quelle col valore più alto. Le vecchie 10 Lire infatti risultano quelle con il valore più alto raggiunto nella storia, con la prima che fu realizzata che prendeva il nome di Olivo, sviluppata dal 1946 al 1950. Una moneta di questo tipo può raggiungere un valore molto alto, anche se dipende da alcuni fattori fondamentali con particolare attenzione al esemplare del 1947.

Se in uno stato ottimale, come gli esperti usano dire in Fior di Conio, la moneta può raggiungere un valore pari a 4500 €. Se non è in ottimo stato invece potrebbe valere 2500 €. Deve essere chiaro che trovare una moneta del genere può risultare davvero difficile, ma chissà che nel vostro cassetto, o magari in quello di vostro nonno, ce ne sia una.