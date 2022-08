È da diverso tempo che si parla online del possibile arrivo di un nuovo piano economico su Netflix costituito dalla presenza di alcune pubblicità. Nel corso delle ultime ore, però, sono emersi interiori dettagli interessanti su questo nuovo abbonamento e a rivelarli è stato il noto sito web Bloomberg.

Netflix, emergono in rete nuovi dettagli sul piano economico con la pubblicità

Il colosso dello streaming Netflix sta dunque effettivamente pensando di introdurre un nuovo piano nel suo abbonamento. Quest’ultimo sarà caratterizzato da un prezzo più basso rispetto ai piani attuali, in modo da permettere all’azienda di riconquistare il cuore degli utenti, visti i cali di abbonati degli ultimi mesi. Nonostante il prezzo più basso, sembra che sarà comunque possibile accedere a tutti i contenuti multimediali presenti sulla piattaforma streaming.

Come accennato in apertura, nel corso delle ultime ore il sito Bloomberg ha rivelato ulteriori dettagli interessanti. In primis, ora sappiamo che il nuovo piano dovrebbe avere un prezzo compreso tra 7 e 9 dollari, almeno negli Stati Uniti.

Oltre a questo, sembra che Netflix abbia deciso di introdurre soltanto 4 minuti di pubblicità per ogni ora di trasmissione. Quest’ultima dovrebbe essere introdotta all’inizio e durante la visione del contenuto e non alla fine. Inizialmente l’azienda dovrebbe introdurre il nuovo piano economico con pubblicità in circa 12 mercati selezionati durante il quarto trimestre del 2022. Successivamente, dovrebbe essere introdotto anche per alvei mercati nel corso del prossimo anno.

Vi ricordiamo comunque di prendere queste informazioni con le dovute cautele dato che si tratta solo di indiscrezioni e al momento non abbiamo conferme ufficiali.