A partire dal 26 agosto 2022 sono partite ufficialmente le vendite dei nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung, ovvero i nuovi Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4. L’azienda li sta proponendo su diversi canali, anche in abbinata con alcune offerte mobile dei principali operatori telefonici. Acquistando gli smartphone con uno di questi ultimi, in particolare, sarà inoltre possibile ottenere gratuitamente la visione su DAZN e su Netflix.

Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4: con loro DAZN e Netflix gratis

Con il lancio ufficiale dei suoi nuovi smartphone pieghevoli, il colosso sudcoreano Samsung ha reso disponibile alcune interessanti promozioni. Come già accennato, infatti, acquistando uno tra i pieghevoli Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4 sarà possibile vedere in maniera totalmente gratuita i cataloghi multimediali di DAZN e di Netflix. In particolare, acquistando uno degli smartphone con l’operatore telefonico TIM sarà possibile ottenere un voucher che offre la visione gratuita su DAZN per ben 6 mesi. Si potrà utilizzare il piano standard, che ha un valore di 29,99 euro al mese. Il voucher ricevuto al momento dell’acquisto dovrà essere utilizzato entro il 15 gennaio 2023.

Acquistando uno dei pieghevoli di Samsung con gli operatori telefonici Vodafone e WindTre, invece, sarà possibile ottenere la visione gratuita su Netflix per ben 12 mesi. In particolare, si potrà utilizzare il voucher ricevuto in fase di acquisto per attivare 12 mesi di visione con il piano standard e potranno sfruttare questa promo non solo chi ancora non possiede un account Netflix ma anche per chi è già un cliente attivo.