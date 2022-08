OPPO ha rilasciato degli auricolari particolarmente interessanti per il loro costo a dir poco irrisorio e le ottime funzionalità garantite. Tutti coloro che desiderano ottenere un prodotto valido, senza dover sborsare cifre eccessive possono optare per i nuovi OPPO Enco Buds 2 che, a soli 29,00 euro, permettono di usufruire di ben 28 ore di autonomia.

OPPO Enco Buds 2: design e funzioni!

Rispetto al modello precedente gli auricolari OPPO Enco Buds 2 hanno ricevuto degli aggiornamenti molto interessanti. In primo luogo, basta osservare il design essenziale ed elegante della custodia tondeggiante che riprende anche l’estetica delle singole cuffie, per notare delle prime differenze.

Dal punto di vista tecnico, poi, il prodotto garantisce delle ottime prestazioni. La qualità audio si dimostra impeccabile pur non essendo presente la cancellazione attiva del rumore. OPPO ha comunque fatto ricorso alla sua Enco Live Stereo Sound Effects, che include tre modalità differenti tramite le quali l’utente può personalizzare il suono riprodotto.

La caratteristica che attira maggiormente l’attenzione riguarda senza alcun dubbio l’autonomia offerta dagli auricolari. Un solo ciclo di ricarica sembra infatti garantire ben 28 ore di autonomia. Inoltre, grazi al supporto alla ricarica rapida gli auricolari OPPO permettono di ascoltare musica per un’ora con un solo ciclo di ricarica dalla durata di 10 minuti.

OPPO ha già rilasciato il dispositivo in India e a partire dal 31 agosto sarà possibile procedere con l’acquisto. Non sappiamo se gli auricolari sono destinati al mercato globale ma sarebbe davvero un peccato non poter avere la possibilità di usufruire un prodotto così conveniente e performante.