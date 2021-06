Oppo si è rivelata un’azienda dalle mille risorse e negli ultimi tempi è riuscita a fare un salto di qualità incredibile sotto tantissimi fronti. Uno di questi è proprio il mondo degli auricolari true wireless, per il quale le Oppo Enco X del 2020 hanno rappresentato uno dei modelli più apprezzati sul mercato. Ma con il 2021 sono arrivati anche due nuovi modelli per il mercato per due differenti fasce di prezzo: Oppo Enco X e Oppo Enco Buds.

In occasione della presentazione Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter arricchire ulteriormente il nostro ecosistema con prodotti audio pensati per rispondere al meglio ai diversi stili di vita dei nostri utenti. Infatti, OPPO Enco Free2 e OPPO Enco Buds riflettono il costante lavoro di ricerca e innovazione che da sempre ci contraddistingue, con l’obiettivo finale di offrire device al passo con i tempi, in grado di soddisfare le nuove esigenze dei consumatori, sempre più dinamici e connessi. Come leader nel settore degli smartphone, sappiamo quanto sia fondamentale oggi avere accesso a un’esperienza audio coinvolgente, reattiva e affidabile, anche in movimento”.

Enco Free 2 ed Enco buds, specifiche tecniche e caratteristiche

Oppo Enco Free 2 sono caratterizzate da un’innovativa cancellazione attiva del rumore in grado di ottimizzare in modo intelligente la curva di soppressione del rumore in base alla struttura del canale uditivo di ciascun utente. Inoltre, grazie al chip ANC avanzato, questi auricolari hanno una profondità di cancellazione del rumore fino a 42dB – cancellando efficacemente anche i suoni a bassa frequenza, come il rumore del traffico o della metropolitana. Grazie alla collaborazione con Dynaudio, questo modello evita la perdita di qualità del suono associata alla cancellazione del rumore: tutti gli appassionati di musica potranno quindi immergersi completamente nei loro brani preferiti, senza compromettere le prestazioni audio.

Migliorata ulteriormente la batteria, che arriva fino a 30 ore di riproduzione totale in combinazione con il case di ricarica, e la connessione Bluetooth 5.2. Inoltre, per garantire un’esperienza ancora più interconnessa con il proprio smartphone, i consumatori potranno toccare due volte le cuffie per scattare una foto o un video a distanza, dopo aver lanciato l’app fotocamera dal loro telefono.

OPPO Enco Buds sono pensate invece per garantire una prestazione eccellente in durata e funzionalità. Il design è leggero e compatto e grazie alla certificazione IP54 per la resistenza alla polvere e all’acqua, gli utenti potranno indossare i loro auricolari con facilità in ogni momento della giornata. La tecnologia Bluetooth 5.2 con una portata fino a 10 metri e una trasmissione binaurale a bassa latenza, permette di collegare gli auricolari al proprio smartphone senza perdite di qualità. Inoltre, la modalità di gioco migliora la sincronizzazione audio-visiva. Grazie anche ai nuovi driver da 8mm che garantiscono bassi ricchi e basse frequenze, l’audio è ancora più dettagliato, per un suono sempre nitido. Non manca infine la cancellazione intelligente del rumore in chiamata, per risaltare a pieno la voce dell’utente.

Disponibilità e prezzo

OPPO Enco Buds e OPPO Enco Free2 saranno disponibili a breve su Amazon.it e nelle prossime settimane nei migliori negozi di elettronica di consumo. OPPO Enco Buds nella colorazione White a un prezzo consigliato al pubblico di 59,90€, mentre OPPO Enco Free2 saranno disponibili nelle colorazioni White e Black a un prezzo consigliato al pubblico di 129,90€.

Restate sintonizzati per non perdervi ulteriori novità a riguardo e prossimamente anche le recensioni di questi due nuovi modelli!