Twitter è ufficialmente entrato nel regno dei podcast. Il social network ha affermato oggi che i podcast saranno integrati nella sua piattaforma come parte della scheda Spaces di nuova concezione. A partire da oggi, la scheda Spaces ridisegnata e l’aggiunta di podcast saranno disponibili per un pubblico globale di lingua inglese su iOS e Android.

Il rinnovamento introduce le “Stazioni”, che sono hub personalizzati per gli utenti che aggregano i contenuti in base a vari argomenti come notizie, musica, sport e altro ancora. I consigli che vedrai si baseranno sulle persone e sui temi che segui. Gli utenti di Twitter possono ora accedere a una selezione personalizzata di Space live e registrati. Inoltre, gli hub offriranno i podcast più popolari da tutto il mondo. Quando ti imbatti nei podcast, puoi dare loro un pollice in su o un pollice in giù per far sapere a Twitter se il contenuto ti interessa.

Quando apri la scheda Spazi, noterai tre parti. La parte superiore della scheda mostra le stazioni, che scorrono orizzontalmente e hanno vari temi e argomenti da ascoltare. Sotto c’è il riflettore di Spaces, che presenta alcuni dei migliori contenuti audio curati. Infine, c’è un elenco di spazi futuri.

L’annuncio di oggi non sorprende, dato che il social network sta testando da alcuni mesi una funzionalità podcast. Tuttavia, i primi test hanno indicato che Twitter stava lavorando su una scheda podcast distinta, ma il lancio di oggi dimostra che Twitter è più interessato a rendere i podcast una parte di Spaces che a fornire loro la propria casa sulla piattaforma.

Twitter ha dichiarato in un post sul blog: “L’integrazione dei podcast in Spaces, dove si svolgono discussioni audio su Twitter, è un altro modo in cui continuiamo a investire nei creatori di audio”. “Abbiamo iniziato con un’esperienza audio rinnovata nella scheda Spaces per offrire questo in un modo semplice e intuitivo che consenta agli ascoltatori di premere semplicemente play”.

Secondo dati interni, il 45% delle persone che utilizzano Twitter negli Stati Uniti ascolta anche i podcast su base mensile, quindi l’azienda ora proporrà automaticamente podcast per aiutare i consumatori a scoprire materiale in base ai temi a cui sono interessati.