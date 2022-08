Mozilla Firefox è proprio all’altezza dei migliori browser Android, affiancandosi ad altre scelte popolari (per chiunque non utilizzi Google Chrome per abitudine). Firefox 104 ha iniziato il beta test alla fine di luglio, con alcuni aggiornamenti funzionali e modifiche alla facilità d’uso, e la versione stabile è attualmente disponibile per gli utenti di tutto il mondo su desktop e Android allo stesso modo.

La versione stabile di Firefox 104 questa settimana aggiunge il riempimento automatico degli indirizzi al browser. Puoi accedere alle impostazioni per aggiungere o modificare il tuo indirizzo in modo da non doverlo digitare ogni volta che un sito web ti chiede dove vivi o lavori. Quando Firefox incontra un modulo che richiede il tuo indirizzo, ora ti presenterà un’opzione di compilazione automatica con un solo tocco. Chrome ci ha già abituato a questo lusso negli ultimi due anni, quindi Firefox che segue l’esempio è molto apprezzato.

Con questa versione, Firefox aggiunge anche nuove scelte per evitare di memorizzare la cronologia di navigazione per un periodo più lungo di quanto tu scelga. Puoi rimuovere la cronologia di navigazione dall’ora precedente, dai due giorni precedenti o dall’inizio dell’ora. Le correzioni di bug includono difficoltà con l’arresto anomalo di Firefox durante l’apertura di collegamenti da altre app, la posizione del widget di gestione delle password di LastPass e come funziona la navigazione all’indietro.

Firefox 104 per desktop introduce modifiche sostanziali che possono aiutare ad aumentare la durata della batteria sui notebook e le prestazioni su hardware di fascia bassa. Ad esempio, quando non è in primo piano, il browser ora ridurrà l’utilizzo delle risorse di sistema. È inoltre possibile utilizzare il profiler di Firefox su Mac Windows 11 e M1 per verificare l’utilizzo energetico dei singoli siti Web.

Firefox 104 è ora disponibile per il tuo dispositivo Android tramite il Play Store. Se utilizzi un computer desktop, puoi scaricare la versione più recente dal sito Web di Mozilla.