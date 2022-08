WhatsApp: ecco alcuni modi per entrare in chat da invisibili senza accesso

In tutto il panorama delle applicazioni dedicate agli smartphone, di sicuro ognuno ha la sua cerchia di app preferite. Una è sicuramente comune a tutti, vista la sua utilità e la sua fama incontrastata da qualche anno a questa parte. Ovviamente ci riferiamo a sua maestà WhatsApp, applicazione storica per tutte le piattaforme.

Tantissime funzioni sono incluse proprio all’interno di WhatsApp, così come molte sono quelle che non conoscete. Da un po’ di tempo è diventato impossibile fare movimenti su questa nota app senza che i nostri contatti ne vengano a conoscenza. Uno di questi è l’accesso che effettuiamo quando dobbiamo leggere un messaggio o anche senza alcun motivo.

Come accedere a WhatsApp senza aggiornare l’orario dell’ultimo accesso

Di sicuro tante volte vi arrivano messaggi che dovreste leggere ma che non leggete perchè non volete che qualcuno vi veda online o magari veda che siete entrati di recente su WhatsApp. Del resto l’ultimo accesso in alto sotto al nome di ogni utente parla da sé.

Fate molta attenzione però: si può tranquillamente eludere questa funzione. Infatti, come molti non sanno, basta veramente poco per accedere senza essere scoperti, facendo risultare il vecchio orario di ultimo accesso.

Il primo metodo è quello di disattivare l’ultimo accesso, operazione che potete tranquillamente fare dalle impostazioni di WhatsApp. C’è però una limitazione: così come gli altri non potranno vedere il vostro ultimo accesso, anche voi non potrete vedere il loro.

Il secondo metodo è quello davvero ottimo e nascosto. Quando volete entrare senza mostrare il vostro ultimo accesso, basterà una semplice operazione. Prima di entrare staccate tutte le connessioni, si intende Dati e WiFi. Fatto ciò, entrate tranquillamente ed aggiornatevi su tutto ciò che vi è arrivato fino al momento prima di staccare le connessioni. Una volta terminato, ed una volta usciti da WhatsApp, riattivate tutte le connessioni. Ed ecco che il vostro orario di ultimo accesso non sarà modificato.