Eurospin: allarme Listeria tra gli scaffali del noto discount

Una nuova notifica del Ministero della Salute si sta diffondendo nelle case degli italiani seminando preoccupazione e sgomento. Sembra che in un prodotto del noto discount Eurospin ci sia la presenza del batterio Listeria monocytogenes. La prova è nella circolare emessa nel corso delle scorse ore.

Eurospin: qual è il prodotto segnalato dal Ministero della Salute?

Vi avvisiamo immediatamente, qualora teneste nelle credenze di casa il prodotto che vi elencheremo tra poco, sarà bene che lo conserviate per poi riconsegnarlo al punto vendita Eurospin di riferimento. Non preoccupatevi se avete buttato lo scontrino, per le situazioni di ritiro dei prodotti non è fondamentale mostrarlo.

L’alimento incriminato sono i Wurstel con pollo e tacchino al formaggio che recano il marchio Tobias. Il nome o la ragione sociale dell’OSA a nome del quale questo è posto in commercio è Eurospin Italia Spa. Per quanto riguarda il produttore, trattasi dell’azienda Agricola Tre Valli Soc. Coop. Il suo marchio di identificazione è IT 04 M CE e lo stabilimento di produzione è situato in Veneto, sul territorio della località di San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona.

Come dicevamo nel paragrafo precedente, nei wurstel venduti da Eurospin è presente il batterio Listeria. Ma quali sono i lotti coinvolti? Gli alimenti che non dovrete consumare hanno come lotto di produzione 1785417 e come data di scadenza o termine minimo di conservazione la data del 03/09/2022. Ogni unità venduta pesa 150 grammi. Ci teniamo a precisare che oltre questi, gli altri lotti sono assolutamente sicuri e commestibili, dunque non gettateli!