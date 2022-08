Il mondo alimentare è stato colpito duramente negli ultimi mesi. Diversi prodotti di diversi marchi importanti sono stati purtroppo bruscamente ritirati dal mercato a causa di varie contaminazioni che potevano mettere a serio rischio la salute delle persone.

Sul sito del ministro della Salute è stato lanciato un allarme preoccupante riguardo due prodotti a marchio Conad. I due prodotti in questione sono il tiramisù “Bontà divina” e i wurstel sempre a marchio Conad.

Prodotti ritirati: due alimenti a marchio Conad a rischio

“Informiamo i clienti del richiamo in via precauzionale dei seguenti lotti di produzione dei prodotti: Wurstel puro suino 2x250grammi Conad e wurstel puro suino 250 grammi Conad”, lotto 20/10/2022, scadenza 20/10/2022, prodotto per Conad da Grandi Salumifici Italiani Spa.

A quanto pare, nei lotti sopraindicati, è stata riscontrata una non conformità, ossia la possibile presenza di piccoli frammenti di plastica. Per eliminare ogni rischio legato alla salute, i clienti che erano in possesso del prodotto che appartiene al relativo lotto, sono invitati dalla stessa Conad al riportarlo al punto vendita dove è stato acquistato, dove avverrà il ritiro e il rimborso.

Per quanto riguarda il tiramisù “Bontà divina”, anche qui il prodotto è avvenuto un ritiro repentino. Infatti, il sito del ministero consiglia di riportarlo subito al punto vendita dove è stato acquistato. Il motivo della segnalazione è un rischio fisico: infatti, a quanto pare, al suo interno è possibile che siano finiti dei piccoli frammenti di vetro. La confezione in questione è quella di 85 grammi con data di scadenza 8 settembre 2022.