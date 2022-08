Secondo 91Mobiles, uno dei principali distributori di Apple nell’area Asia-Pacifico si prepara a fornire nuovi modelli di iPhone e iPad il prossimo mese, tra cui un “iPhone 14 mini” e un iPad di decima generazione con un display da 10,2 pollici, ma il le informazioni sono molto probabilmente errate.

Evan Blass, che ha fatto trapelare accuratamente diversi dispositivi Android, ha condiviso fotografie di iPhone 12 e HomePod mini prima che fossero introdotti, ha riferito che l’iPad Air di quarta generazione conterrebbe una CPU A14 e una connessione USB-C. Blass è brillante in quello che fa, ma in questa situazione, le informazioni più recenti che ha ottenuto sono probabilmente errate per una serie di ragioni.

iPhone 14, la serie sta per essere rilasciata

Innanzitutto, secondo il famoso analista Apple Ming-Chi Kuo e numerose altre fonti, la gamma di iPhone 14 non includerà un iPhone 14 mini. Invece, si dice che due dispositivi da 6,1 pollici (iPhone 14 e iPhone 14 Pro) e due modelli da 6,7 ​​pollici siano in linea (l'”iPhone 14 Max” e iPhone 14 Pro Max). È possibile che Apple mantenga l’iPhone 13 piccolo nel suo portafoglio a un prezzo più conveniente per le persone che desiderano uno schermo da 5,4 pollici.

In secondo luogo, mentre la storia indica che l’iPad entry-level manterrà il suo display da 10,2 pollici, l’analista del settore dei display Ross Young ha precedentemente affermato che l’iPad di decima generazione includerà un display da 10,5 pollici più grande come parte del rinnovamento pianificato del dispositivo.

In terzo luogo, mentre la voce afferma che il distributore Apple è pronto a fornire nuovi modelli di iPad a settembre, Mark Gurman di Bloomberg ha affermato oggi nella sua newsletter che i nuovi iPad e Mac, inclusi i modelli iPad e iPad Pro di decima generazione con il chip M2, saranno annunciati durante un evento di ottobre. Gurman ha dichiarato che iPadOS 16 e macOS Ventura saranno pubblicati ad ottobre, quindi nuovi iPad e Mac avrebbero senso in quel mese.

Secondo Gurman, Apple terrà il suo evento iPhone 14 il 7 settembre, quindi mancano solo poche settimane per scoprire quali nuovi telefoni verranno rilasciati e quando. Apple deve ancora fare un annuncio formale sull’evento.