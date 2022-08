Blackview è un noto produttore dedito al settore mobile e degli smartphone, ma negli ultimi anni ha portato anche tanti tablet interessanti. A partire da oggi 22 agosto 2022, in particolare, sarà disponibile all’acquisto il nuovo Blackview Tab 13 ad un prezzo particolarmente allettante.

Blackview Tab 13: ora disponibile il nuovo tablet con un notevole sconto

Blackview ha dunque presentato il suo nuovo tablet. Si tratta del nuovo Blackview Tab 13. Quest’ultimo è disponibile all’acquisto sullo store online Aliexpress a questo link ad un prezzo scontato di soli 149,99$. Tuttavia, per un periodo di tempo limitato fino al 26 agosto 2022 sarà possibile acquistarlo ad un prezzo ancora più conveniente di 133,99$ (20$ di sconto con il coupon dello shop, 9$ ulteriori di sconto e 16$ di sconto con il codice 16FROXEN130).

Il nuovo tablet di Blackview si presenta come un ottimo dispositivo con delle feature notevoli per questa fascia di prezzo. In primis, le prestazioni sono affidate al soc MediaTek Helio G85 con tagli di memoria da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibile fino a 1 TB tramite scheda microSD, in modo da avere sempre spazio sufficiente per ogni necessità. È poi possibile espandere la RAM virtualmente di altri 4 GB.

Anche dal punto di vista del software abbiamo alcune chicche. A bordo troviamo Android 12 con l’interfaccia utente DokeOS_P 3.0. Questa interfaccia è ricca di funzionalità pensate soprattutto per l’utilizzo desktop del tablet. È inoltre presente un’apposita modalità PC. Troviamo anche il supporto Simo Internet che permette di connettersi senza la necessità di avere una scheda sim inserita.

Il display è poi un pannello da 10.1 pollici in risoluzione FullHD+ dotato anche della modalità per proteggere gli occhi dalla luce blu. Sono presenti due speaker audio che permettono di godere dei contenuti multimediali e troviamo infine una grande batteria da 7280 mAh che garantisce circa 45 giorni in standby.