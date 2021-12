La nota azienda Blackview ha deciso di investire non solo sul settore degli smartphone ma anche sul settore dei tablet. Come già detto in un precedente articolo, infatti, l’azienda ha da poco presentato il suo nuovo dispositivo denominato Blackview Tab 11. L’azienda ha pensato molto su di esso, dotandolo di numerose chicche di rilievo.

Blackview Tab 11: tante feature di rilievo per il nuovo tablet di Blackview

Il nuovo tablet presentato dalla nota azienda, come già accennato, è dotato di alcune caratteristiche, feature e chicche piuttosto utili e che possono permettere agli utenti di godere di un’ottima esperienza multimediale. Blackview Tab 11, in particolare, è dotato della certificazione denominata Widevine L1. Quest’ultimo è un noto DRM (ovvero Digital Rights Management) utilizzato ampiamente dai vari servizi di streaming per proteggere i propri contenuti dall’essere copiati online senza licenza. Grazie alla presenza della certificazione Wideline L1, quindi, il nuovo tablet a marchio Blackview può garantire agli utenti la visione dei contenuti multimediali in streaming ad un’ottima risoluzione pari ad HD e Ultra HD.

Oltre a questo, il tablet di Blackview è dotato di una app denominata Notebook. Nello specifico, quest’ultima è un’applicazione dedicata all’inserimento di note o appunti ed è stata sviluppata dal team software dell’azienda. Con questa, sarà possibile scrivere appunti aggiungendo video, audio e immagini, gestendo il tutto in maniera semplice ed efficacie.

Non manca inoltre la modalità Split View (che permette di sfruttare al meglio il multitasking), la modalità Bed Time (che imposta a un determinato orario il tema scuro) e la modalità Reading (che migliora al meglio la schermata del tablet per leggere come su di un Kindle). Infine, è presente anche la Game Mode, che permette di bloccare le notifiche noiose che potrebbero disturbare durante una sessione di gioco.

Vi ricordiamo che il nuovo Blackview Tab 11 è acquistabile su Aliexpress a questo link.