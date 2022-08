Spotify ha annunciato che rinnoverà la sua collaborazione con Samsung nel 2022. Quest’anno, Samsung e Spotify collaboreranno a una varietà di integrazioni multipiattaforma che coinvolgono telefoni Samsung, auricolari, orologi, TV e altri dispositivi. L’app di Spotify sarà nuovamente preinstallata sui telefoni Samsung Galaxy e sulle Smart TV.

La collaborazione originale aveva lo scopo di fornire a Samsung un modo migliore per competere con Apple in seguito al fallimento del proprio servizio di streaming musicale, Milk Music, nel 2016. Invece di tentare di gestire la propria azienda musicale, ora indirizza i clienti su Spotify, offrendo integrazioni profonde, nonché occasioni di abbonamento e sconti lungo il percorso. Spotify è stato scelto come partner importante in quanto è il leader indiscusso nel settore dello streaming.

Spotify e Samsung lavoreranno ancora insieme

Spotify ha annunciato questa settimana che il suo accordo di pre-installazione sarà esteso, con chiunque acquisti una Smart TV Samsung del 2022 o un telefono Samsung Galaxy che riceverà l’app Spotify preinstallata. Inoltre, i nuovi clienti Spotify potranno usufruire di una prova gratuita di tre mesi di Spotify Premium. Spotify e Samsung avevano già preinstallato i loro servizi su una varietà di smartphone, inclusi Galaxy S10, S10+, S10e, S10 5G e Galaxy Fold, così come altri dispositivi Galaxy A.

Inoltre, le sessioni di gruppo di Spotify saranno riproducibili durante le conversazioni video su Google Meet per gli utenti Samsung con smartphone Android. Spotify con Google Assistant è disponibile su WearOS per gli utenti di Galaxy Watch5 Pro. E Galaxy Buds2 Pro sarà compatibile con Spotify Tap, consentendo agli utenti di riprodurre un brano toccando e tenendo premuto.

Inoltre, Spotify offre gratuitamente tre mesi di Spotify Premium agli utenti Samsung in 85 mercati, inclusi alcuni nuovi mercati come Austria, Repubblica Ceca, Irlanda, Israele, Giappone, Giordania, Kosovo, Lussemburgo, Slovacchia, Corea del Sud, Vietnam e porzioni dell’Ucraina.

Da quando la cooperazione tra Spotify e Samsung è stata annunciata nell’agosto 2018, i clienti hanno potuto passare da un dispositivo all’altro continuando ad ascoltare un brano o un podcast di Spotify. È una situazione vantaggiosa per entrambe le aziende, poiché Spotify guadagna nuovi ascoltatori e i clienti continuano a utilizzare gli smartphone Samsung.