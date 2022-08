La serie Galaxy S8 è stata introdotta da Samsung nel 2017 e la società ha annunciato alla fine del 2018 che interromperà il supporto degli aggiornamenti di sicurezza per le varianti S8. D’altra parte, Samsung ha recentemente pubblicato un aggiornamento del firmware per il Galaxy S8 che risolve alcuni altri bug. Ciò avviene più di cinque anni dopo il rilascio iniziale dei modelli e più di un anno dopo l’aggiornamento software più recente dei modelli.

La stabilità GPS è stata notevolmente migliorata grazie all’ultimo aggiornamento del firmware, che include la voce del registro delle modifiche G95*FXXUCDVG4 come parte dei suoi contenuti.

Galaxy S8 è stato introdotto nel 2017

Il problema della stabilità del GPS non è l’unica cosa che può essere migliorata con il nuovo firmware. Il download ha una dimensione di 420 megabyte ed è possibile che ci siano anche alcuni miglioramenti minori. Tuttavia, è importante ricordare che questo non è un aggiornamento del sistema operativo (OS) per il Galaxy S8. Funziona ancora su Android 9 con l’ultima patch di sicurezza, che è stata rilasciata il 1 aprile 2021. Non è chiaro il motivo per cui Samsung abbia continuato a fornire supporto software per il Galaxy S8, ma questa è una gradita sorpresa per coloro che già possedere lo smartphone.

È possibile che lo stesso problema GPS influisca anche sui modelli precedenti di telefoni Samsung. I proprietari del Galaxy J7 (dal 2015) in Asia hanno ricevuto lo stesso aggiornamento del firmware e anche i proprietari di numerosi modelli aggiuntivi dovrebbero ricevere un aggiornamento del software. Tra questi ci sono i Galaxy S6, S7 e S9, che sono stati rilasciati rispettivamente negli anni 2015, 2016 e 2018. Tutti i dispositivi menzionati sono già stati formalmente eliminati dal roster di supporto software di Samsung. Samsung ha appena annunciato che i suoi dispositivi di punta riceveranno fino a 5 anni di servizio a partire dal 2021, insieme a un massimo di 4 aggiornamenti del sistema operativo.