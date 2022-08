L’assistenza sanitaria moderna sta cambiando rapidamente. Al giorno d’oggi, puoi utilizzare il tuo smartphone e una serie di strumenti digitali per fare qualsiasi cosa, dal monitoraggio della frequenza cardiaca alla valutazione dei sintomi e all’ottenimento di consigli sanitari personalizzati.

Le app di assistenza sanitaria e controllo dei sintomi basate sull’intelligenza artificiale hanno il potenziale per mantenerti più sano, sia che tu stia cercando di perdere peso, gestire lo stress o semplicemente rimanere al passo con il tuo benessere generale. Diamo un’occhiata a come queste app possono aiutare a promuovere una salute migliore.

SkinVision

È fin troppo facile ignorare i cambiamenti nella tua pelle: che si tratti di nuove macchie o secchezza e prurito, poche persone si interessano a questi segni. Ma SkinVision rende semplice monitorare queste cose e agire quando necessario, aiutandoti a proteggerti da conseguenze pericolose, come il melanoma o il cancro della pelle.

SkinVision ti aiuta a valutare le macchie della pelle e a tenere traccia dei cambiamenti nel tempo con lo scatto di una foto dalla fotocamera del tuo smartphone. Una rapida e facile valutazione del rischio (basso, medio, alto) ti consente di sapere se è necessario visitare un medico per un secondo parere.

Inoltre le letture dell’indice UV possono aiutarti a sapere quando dovresti prendere precauzioni extra. Puoi anche impostare promemoria per rivedere e monitorare i cambiamenti dei sintomi nel tempo. Oltre a queste caratteristiche, puoi leggere articoli su una varietà di disturbi della pelle. A seconda della natura dei tuoi disturbi, potresti provare altre app di dermatologia per eseguire degli autotest.

WebMD

Ogni giorno milioni di persone si rivolgono a WebMD per trovare informazioni sulla salute. Il WebMD Symptom Checker è un ottimo modo per aiutarti a identificare le condizioni di salute comuni in base a ciò che stai vivendo.

L’app è semplice da usare. Tutto quello che devi fare è inserire la tua età, sesso e sintomi (o selezionare una parte del corpo), quindi rispondere ad alcune domande su come ti senti ultimamente. Il sistema ti fornirà un elenco di possibili condizioni che causano i tuoi sintomi. Per ognuno, puoi fare clic su di esso per saperne di più, inclusi fattori di rischio, opzioni di trattamento e statistiche su quanto sia comune la condizione.

L’app fornisce una gamma di funzioni per aiutarti a gestire le tue esigenze. Puoi creare programmi farmacologici, monitorare le interazioni farmacologiche, identificare le pillole e persino tenere traccia di allergie e altre sensibilità.

ADA

Ada è un compagno di salute personalizzato che ti aiuta a conoscere i tuoi sintomi e ti guida al passo successivo in base alle tue esigenze. Per iniziare, dovrai creare un account e rispondere ad alcune domande riguardanti i tuoi dettagli, le tue abitudini di salute e la storia medica generale.

Dopo averlo fatto, puoi fare una valutazione completa dei sintomi, che ti guiderà attraverso il processo di determinazione di cosa potrebbe succedere al tuo corpo. Dovrai semplicemente rispondere a quante più domande possibili sui tuoi sintomi e sul periodo di tempo in cui potrebbero essere persistiti.

Ada ti fornirà quindi un rapporto su ciò che potrebbe causare il tuo disagio insieme a informazioni sulle opzioni e sulle risorse di trattamento. Puoi persino utilizzare il database delle informazioni dell’app per saperne di più su diverse condizioni e trattamenti.

Babylon

L’app Babylon è un assistente sanitario personale e una piattaforma di telemedicina basati sull’intelligenza artificiale. Ti aiuta a stare al passo con la tua salute e fornisce un valido sostegno che terrà conto dei tuoi sintomi, condizioni e valutazioni della salute, il tutto in un unico posto. Utilizza anche un’intelligenza artificiale avanzata e un chatbot per aiutarti a tenere traccia di tutti i tuoi sintomi, della loro gravità e durata.

Puoi inserire tutte queste informazioni nella funzione Healthcheck per avere una panoramica dei tuoi rischi per la salute attuali e futuri, in base alle tue pratiche di stile di vita. Riceverai suggerimenti per apportare modifiche in base alle tue valutazioni e al tuo profilo di salute. In questo modo, se qualcosa cambia o peggiora, sarai più attrezzato per parlarne con un medico.