Da diverse settimane circolano in rete svariate notizie che riferiscono la data dell’evento autunnale Apple ritenendola cosa certa per via della tipica strategia adottata dal colosso, solito rilasciare i suoi nuovi dispositivi il primo o il secondo martedì del mese di settembre.

Il 13 settembre sembrava essere a tutti gli effetti la giornata nella quale Apple avrebbe tenuto il suo evento online ma secondo alcune voci non sarà così: il colosso potrebbe fare uno strappo alla regola e annunciare i suoi iPhone 14 di mercoledì. Alcuni esperti hanno addirittura fornito una data nella quale l’azienda potrebbe tenere il suo evento.

Apple: ecco la nuova data di lancio di iPhone 14 secondo gli esperti!

Secondo personalità affermate nel settore delle anticipazioni, Apple procederà con il suo evento il 7 settembre. A fornire l’informazione sembra esser stato inizialmente il leaker ihacktu, secondo il quale il colosso avrebbe scelto il mercoledì come giornata nella quale svolgere il suo evento. Soltanto pochi giorni dopo il noto Max Weinbach si è nuovamente espresso confermando quanto affermato dal precedente leaker.

Mark Gurman di Bloomberg ritiene, inoltre, che il 7 settembre si terrà la presentazione ufficiale dei dispositivi Apple ma che sarà possibile procedere con l’acquisto soltanto a partire dal 16 settembre.

Il colosso non ha ancora fornito alcuna conferma ma nelle prossime settimane potrebbe già procedere con l’invio dei tipici inviti tramite i quali sarà possibile conoscere la data ufficiale dell’evento.

Si ricorda che l’azienda annuncerà quattro modelli di iPhone 14 e tre nuovi Apple Watch, tra i quali una versione SE e un inedito modello Pro rivolto agli utenti soliti praticare sport estremi.