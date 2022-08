Già per Apple Watch 7 i leak avevano ipotizzato un cambio importante nel design, con l’adozione di bordi piatti in continuità col resto dei prodotti più recenti della mela morsicata.

La storia non è proprio andata come previsto, dato che il modello in questione ha conservato le linee stondate di sempre. Nelle ultime ore sono arrivate alcune indiscrezioni che riguardano il nuovo modello. Scopriamole insieme.

Apple Watch Series 8: ecco alcuni dettagli

Le voci su una rivoluzione dell’estetica sono riemerse a proposito di Apple Watch 8, il cui lancio è atteso assieme a quello degli iPhone 14 nel tradizionale appuntamento di settembre. Anche se in questo caso l’ipotesi è diversa: non solo non si parla più di bordi piatti, ma ad essere interessato da questa revisione del design non sarebbe Apple Watch 8, quanto un’inedita versione “Pro”, più grande.

E le ultime indiscrezioni sulla prossima generazione degli orologi smart di Cupertino confermano parzialmente questo scenario. Il leaker ShimpApplePro ha infatti condiviso su Twitter alcune informazioni sul Watch 8 (nessuna, però, sulla variante Pro) confermando che le differenze con Watch 7 saranno praticamente nulle in termini di form factor.

ShimpApplePro menziona una differenza costruttiva, con l’impiego di una “colla più forte” per la cassa dell’orologio che dovrebbe quindi garantire una maggiore solidità del dispositivo. Decisamente scontata, invece, la precisazione che sottolinea come Apple introdurrà una watchface distintiva per la nuova generazione. Non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per scoprire maggiori dettagli a riguardo.