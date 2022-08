Un’immagine, che è stata rimossa, mostrava documenti interni collegati alla disponibilità di Activision Blizzard per una serie di imminenti lanci di prodotti, come la data di rilascio della pre-patch per World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic, che è stato appena annunciato.

Se si deve credere all’immagine, i fan di World of Warcraft possono anticipare di mettere le mani sull’imminente espansione del gioco, Dragonflight, il 28 novembre. La pre-patch del gioco dovrebbe essere rilasciata circa un mese prima, il 25 ottobre. Nel frattempo, Call of Duty: Warzone 2 potrebbe essere rilasciato il 16 novembre, diverse settimane dopo che Call of Duty: Modern Warfare II è stato reso disponibile al pubblico.

Warzone 2 potrebbe arrivare ad ottobre

Il documento include anche una data di uscita del 27 ottobre per qualcosa chiamato “COD Cortez”, che potrebbe essere la modalità DMZ altamente ipotizzata (e apparentemente confermata) per il prossimo sparatutto. La data è elencata insieme alla data di uscita di Warzone 2.

In altre notizie relative a Call of Duty, Activision ha rivelato un nuovissimo incentivo per il preordine per il gioco in arrivo, Call of Duty: Modern Warfare II. Questa particolare offerta è la prima del suo genere per la serie Call of Duty. Chiunque preordini la versione digitale di Modern Warfare II avrà accesso alla modalità campagna del gioco “fino a” una settimana prima, a partire dal 20 ottobre.

Il videogioco sarà disponibile al pubblico il 28 ottobre. Se preordini Modern Warfare 2, avrai accesso anticipato alla beta multiplayer del gioco, che sarà disponibile prima su PlayStation il 16 settembre e poi su Xbox e PC in un secondo momento.