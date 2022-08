Android 13 porterà un grafico della batteria che è (un po’) più dettagliato rispetto ai precedenti telefoni Google. Questa funzione è stata introdotta per la prima volta con Pixel 6 e 6 Pro.

La distinzione principale tra i due grafici che mostrano l’utilizzo della batteria è che quello più recente ti dà la possibilità di premere un incremento di due ore per visualizzare l’utilizzo dell’app durante quel lasso di tempo, mentre quello più vecchio ti dà semplicemente la possibilità di visualizzarlo ” nelle ultime 24 ore”. Questo livello di granularità è utile quando si tenta di individuare un’app mancante.

Android 13 sta arrivando per i device Pixel

È stata inoltre apportata una sottile regolazione visiva al design del grafico, che ora manca di una linea generale e presenta temi Dynamic Color più prominenti. Tocca di nuovo il grafico per tornare alla visualizzazione dell’intera giornata e la sezione Utilizzo del sistema nella parte inferiore dello schermo continua a essere nascosta per impostazione predefinita.

Il fatto che il grafico mostri solo le ventiquattro ore precedenti, invece di tornare all’addebito più recente o visualizzare l’intero ciclo, continua a essere qualcosa che un certo numero di clienti, se non la stragrande maggioranza, trova irritante. Possiamo solo sperare che Google abbia in programma qualcosa di simile per una futura versione di Android.

Questo grafico della batteria più dettagliato è stato pubblicato sui precedenti telefoni Pixel (4-5a) dalla versione beta di Android 13 e ora sta diventando disponibile per un pubblico più ampio con la versione stabile. Nonostante tutte le critiche, la funzione è migliorata e ha più informazioni rispetto alla versione precedente.