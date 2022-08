Android 13 è stato rilasciato solo pochi giorni fa e ci aspettavamo che altri OEM seguissero l’esempio con le proprie skin. Xiaomi non sta perdendo tempo a testare la versione beta del suo software MIUI, che si basa su Android 13. Questa settimana, l’azienda ha presentato la versione beta della MIUI in un post sul forum. La MIUI beta basata su Android 13 è ora disponibile per i telefoni Xiaomi 12 e 12 Pro a partire dal 16 agosto.

Xiaomi è stata timida riguardo alle specifiche della loro ultima beta MIUI. La società afferma che questo è un test limitato per le persone interessate. Xiaomi avverte i potenziali tester di aspettarsi “surriscaldamento e altre difficoltà di prestazioni dopo l’aggiornamento: potrebbe volerci del tempo prima che il tuo smartphone si adatti alla nuova versione”.

Android 13, Xiaomi ha presentato la sua versione MIUI

Alcune app stanno ancora diventando compatibili con Android 13, quindi anche i tester dovrebbero esserne consapevoli. Coloro che hanno uno Xiaomi 12 e stanno partecipando al programma beta possono aspettarsi che la versione beta build V13.0.4.0.TLCMIXM abbia una dimensione di 4,2 GB. La build beta per Xiaomi 12 Pro è V13.0.4.0.TLBMIXM con 4,3 GB di RAM.

Xiaomi ha iniziato a distribuire copie per sviluppatori della sua edizione MIUI 13.1 ai telefoni Xiaomi 12 in Cina all’inizio di questo mese. Quella build sembrava essere basata su Android 13 beta 3, quando il sistema operativo ha raggiunto la stabilità della piattaforma. Ora che Android 13 è disponibile per i telefoni Pixel, non passerà molto tempo prima che la versione stabile sia disponibile su dispositivi aggiuntivi.

Xiaomi ha commentato i parametri del programma beta in un secondo post a luglio. Questo round di test sembra essere limitato a 200 beta tester, ma potrebbero esserci altre fasi in futuro per le persone che utilizzano i migliori telefoni Android di Xiaomi per sperimentare e inviare feedback.

Xiaomi 12 ha hardware interno di alta qualità, inclusa l’ultima CPU Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm. Ha un display AMOLED da 6,28 pollici con una risoluzione di 2400 x 1080 FHD+. Xiaomi 12 è dotato di una fantastica fotocamera principale da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 13 MP e una fotocamera telemacro da 5 MP.